【連環爆雷】美債危機導致國庫券遭拋售，眾院民主黨謀推強制投票

《經濟通通訊社３日專訊》美國財長耶倫日前警告聯邦政府營運資金最快於下月１日耗盡，

為本已面對銀行業連環爆雷的美國金融體系帶來新風險。下月初到期的美國國庫券孳息率周二

（２日）飆升。眾議院民主黨人亦試圖繞過共和黨人，推進提高債務上限的表決。

在耶倫周一（１日）發出警告後，６月初到期的國庫券遭拋售，孳息率升至５厘以上，部分

甚至超過５﹒３厘。市場分析指，國庫券市場正在為新的「大限日」做準備。

在共和黨控制的眾議院，民主黨人正在設法繞過議長麥卡錫等共和黨領導人，爭取通過一個

程序性動議，來加快表決提高債務上限。民主黨人需要得到２１８個簽名，就可以展開強制投票

，因此需要爭取至少５名溫和派共和黨人支持。

若民主黨人成功，便可在６月初前表決提高債務上限的提案。麥卡錫將於本月９日與總統拜

登，和其他國會領袖開會討論債務上限問題。迄今為止仍未見到各方達成協議的可能性。拜登繼

續堅持不附加條件地增加債務，而麥卡錫則要求執行眾議院共和黨上周通過的４﹒８萬億美元預

算削減法案。（ｊｆ）

