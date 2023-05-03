【虛幣世界】比特幣反彈，市場憂慮銀行業危機

《經濟通通訊社３日專訊》分析指，由於投資者考慮到最近的銀行業動盪，兩家地區性銀行

－總部位於洛杉磯的ＰａｃＷｅｓｔ Ｂａｎｃｏｒｐ（ＰＡＣＷ）和總部位於鳳凰城的

Ｗｅｓｔｅｒｎ Ａｌｌｉａｎｃｅ Ｂａｎｋ （ＷＡＬ）股價分別下跌了２７％和１５％；

加上最新的職位空缺和勞動力流動調查（ＪＯＬＴＳ）弱於預期，因此資金開始流入加密貨幣避

險。

早前美國四家銀行陸續倒閉，對經濟造成了衝擊，但似乎提振了加密貨幣價格；而就業數據

表明經濟正在走弱，通脹壓力可能會消退，這是數字資產的另一個潛在利好。分析公司

Ａｍｂｅｒｄａｔａ的衍生品主管Ｇｒｅｇ Ｍａｇａｄｉｎｉ在最近的一份時事通訊中指出．

如果經濟進一步走弱，這將損害ＥＴＨ，導致ＥＴＨ表現不佳以及下行，而經濟衰退將有機會導

致美聯儲在今年晚些時候轉向並降息。

《經濟通》數據顯示，比特幣現報２８５９９﹒４９元，跌０﹒２５％（２４小時比較．下

同）；以太幣現報１８６６﹒２８元，跌０﹒２１％；艾達幣報０﹒３８９９元，跌０﹒４６％

；瑞波幣報０﹒４６４５元，升０﹒０２％。（ｕｌ）



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