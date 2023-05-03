《異動股》三桶油齊跌逾２％，美國議息結果前夕油價大挫５％

《經濟通通訊社３日專訊》中石油（００８５７）Ｈ股現價跌２﹒７７％，報５﹒２６元，

以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅３﹒１３％。該股成交約２４６９萬股，涉資１﹒３０億

元。

美國聯儲局議息結果公布前夕，銀行系統再現危機，美國再有兩家地區銀行股遭恐慌拋售，

市場正衡量聯儲局會否於會後聲明維持鷹派。此前油價大幅回落，隔晚原油創四個多月來最大跌

幅，紐約期油跌４美元或５﹒３％，報每桶７１﹒６６美元。布蘭特期油下跌３﹒９９美元或

５％，報每桶７５﹒３２美元。

油股急挫，中石化（００３８６）跌２﹒３２％，報５﹒０５元；中海油（００８８３）跌

２﹒２２％，報１２﹒３６元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅３﹒４４％；中海油服

（０２８８３）跌１﹒６５％，報８﹒９４元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅

２﹒８３％；中煉化（０２３８６）跌１﹒４８％，報３﹒９９元，以現價計，該股暫連跌４日

，累計跌幅２﹒４４％。

現時，恒生指數報１９６７２，跌２６１點或跌１﹒３１％，主板成交８６﹒５０億元。國

企指數報６５８６，跌９３點或跌１﹒４０％。恒生科技指數報３８２６，跌７２點或跌

１﹒８６％。

即月期指新報１９６２２，跌２１４點，低水５１點。即月國指期貨報６５９７，跌７８點

，高水１０點。即月科指期貨新報３８３６，跌６７點，高水１８點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中石油（００８５７） ５﹒２６元 跌２﹒７７％

中石化（００３８６） ５﹒０５元 跌２﹒３２％

中海油（００８８３） １２﹒３６元 跌２﹒２２％

中海油服（０２８８３） ８﹒９４元 跌１﹒６５％

中煉化（０２３８６） ３﹒９９元 跌１﹒４８％

中石化油服（０１０３３） ０﹒６５元 無升跌

亞美能源（０２６８６） １﹒６１元 跌２﹒４２％

中集安瑞科（０３８９９） ６﹒９０元 跌０﹒４３％

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（ｈｃ）

