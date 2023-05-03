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03/05/2023 09:44

《異動股》三桶油齊跌逾２％，美國議息結果前夕油價大挫５％

　　《經濟通通訊社３日專訊》中石油（００８５７）Ｈ股現價跌２﹒７７％，報５﹒２６元，
以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅３﹒１３％。該股成交約２４６９萬股，涉資１﹒３０億
元。
　　美國聯儲局議息結果公布前夕，銀行系統再現危機，美國再有兩家地區銀行股遭恐慌拋售，
市場正衡量聯儲局會否於會後聲明維持鷹派。此前油價大幅回落，隔晚原油創四個多月來最大跌
幅，紐約期油跌４美元或５﹒３％，報每桶７１﹒６６美元。布蘭特期油下跌３﹒９９美元或
５％，報每桶７５﹒３２美元。
　　油股急挫，中石化（００３８６）跌２﹒３２％，報５﹒０５元；中海油（００８８３）跌
２﹒２２％，報１２﹒３６元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅３﹒４４％；中海油服
（０２８８３）跌１﹒６５％，報８﹒９４元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅
２﹒８３％；中煉化（０２３８６）跌１﹒４８％，報３﹒９９元，以現價計，該股暫連跌４日
，累計跌幅２﹒４４％。
　　現時，恒生指數報１９６７２，跌２６１點或跌１﹒３１％，主板成交８６﹒５０億元。國
企指數報６５８６，跌９３點或跌１﹒４０％。恒生科技指數報３８２６，跌７２點或跌
１﹒８６％。
　　即月期指新報１９６２２，跌２１４點，低水５１點。即月國指期貨報６５９７，跌７８點
，高水１０點。即月科指期貨新報３８３６，跌６７點，高水１８點。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中石油（００８５７）　　　　５﹒２６元　跌２﹒７７％
　　中石化（００３８６）　　　　５﹒０５元　跌２﹒３２％
　　中海油（００８８３）　　　１２﹒３６元　跌２﹒２２％
　　中海油服（０２８８３）　　　８﹒９４元　跌１﹒６５％
　　中煉化（０２３８６）　　　　３﹒９９元　跌１﹒４８％
　　中石化油服（０１０３３）　　０﹒６５元　　　　無升跌
　　亞美能源（０２６８６）　　　１﹒６１元　跌２﹒４２％
　　中集安瑞科（０３８９９）　　６﹒９０元　跌０﹒４３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｈｃ）

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