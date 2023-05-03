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即市新聞

03/05/2023 12:05

《午市前瞻》美息料未見頂，恒指或試萬九點，百威２５元阻力大

　　《經濟通通訊社３日專訊》恒生指數半日收報１９５８５，跌３４８點或１﹒７５％，主板
成交３８３﹒２８億元。恒生中國企業指數報６５５２，跌１２７點或１﹒９１％。恒生科技指
數報３８０５，跌９２點或２﹒３８％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及京東
集團－ＳＷ（０９６１８）；騰訊控股收報３３７﹒６元，跌８﹒２元或２﹒３７％，成交
１６﹒７３億元；阿里巴巴－ＳＷ收報８０﹒０５元，跌２﹒２５元或２﹒７３％，成交
１６﹒３３億元；京東集團－ＳＷ收報１３３﹒８元，跌４﹒４元或３﹒１８％，成交７﹒０２
億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及京東集團－ＳＷ。科指三大成交股
份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及京東集團－ＳＷ。
　
＊聶振邦：美國通脹不支持停止加息＊
　
　　美國銀行系統危機再現，兩間地區銀行股份於聯儲局今晚公布議息結果前遭拋售，令市場帶
測聯儲局仍將維持鷹派立場，以及對經濟前景的憂慮，隔晚道指急挫３７０點。環球股市受壓，
港股上午曾跌超過３００點。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示
，聯儲局在今次會議加息０﹒２５厘機會大，市場關注議息聲明會否暗示於６月繼續加息，如聯
儲局繼續放鷹，有機會令銀行系統危機惡化，不利環球股市，屆時恒指勢失守１９５００，支持
位只能下移至１９０００心理關口。
　　聶振邦預期，聯儲局大有機會繼續放鷹，因為美國通脹仍處於偏高水平，認為最少要待
ＣＰＩ按年升幅回到４％左右，聯儲局才有條件停止加息，加上大部分央行未見停止加息的趨勢
，聯儲局為令美元匯價穩定，難以獨自停止加息。
　
＊百威區間上落，康師傅可部署收息＊
　
　　外圍氣氛風高浪急，港股資金流入防守股份，百威亞太（０１８７６）、蒙牛
（０２３１９）、康師傅（００３２２）及海爾智家（０６６９０）等藍籌，內需零售股逆市向
上。其中百威即將公布首季業績，在避險需求帶動下，股價上午炒高逾２％。聶振邦指百威現價
處於較低水平，今日表現亦反映其抗跌力強，現價入手風險不大，但目前市況麻麻，料股價於區
間頂部２５元水平會有阻力，待市況轉強才有望突破２５元，現價只宜小注入手。
　　另外，聶振邦亦提到康師傅，指其息率高達５厘以上，以防守為前提下，現價買入可作收息
之用。但要留意去年１１月曾低見１１元，故建議連續兩日收低於１２﹒８元便應止蝕。
　　半新股珍酒李渡（０６９７９）上市第四日仍未收復發行價１０﹒８２元，聶振邦指股價目
前受制於１０元水平，現價追入獲利空間不大。目前大市氣氛淡靜，股價橫行機會大，若未失守
９元可繼續持有。（ｈｃ）

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