立法會三讀通過預算案，陳茂波料今年ＧＤＰ增長可達５﹒５％

《經濟通通訊社３日專訊》立法會以８２票贊成，１票棄權，三讀通過有關本年度財政預算

案的《撥款條例草案》。財政司司長陳茂波表示，初步觀察今年第二季的經濟表現應較首季好，

今年應較去年佳，估計今年本地經濟生產總值介乎３﹒５－５﹒５％之間，政府經濟顧問現正檢

視這些數字，預料５月中公布更新數字，若外圍政治經濟形勢不惡化的話，有信心全年經濟增長

幅度可靠近較高的水平。

陳茂波指，雖然香港今年初的出口下降，但基於香港與內地恢復通關及航運力開始復甦，故

香港服務輸出增加１６％，指在餐飲、零售等私人消費增加下，成功「頂住」出口下跌的情況。

他又強調本港公共財政非常穩健。

他表示，未來經濟發展除了依賴國家支持的八大中心定位，亦要「開新賽道」，包括推動互

聯網３﹒０發展，而其他地方發展虛擬資產時出現問題，部分因為經營不善，只要本港有監管制

度，確保有關風險不會傳到內地，對其他國家投資者將具很大吸引力。

他續指，雖然香港去年樓價逐步下降、成交量低，但政府看不到市場上出現急於「散貨」的

情況，認為這是有秩序地調整，而政府考慮到這是從很高的樓價下調，故政府暫時不需要「出手

」。（ｃｌ）

