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03/05/2023 14:45

《本港經濟》高盛上調今年香港經濟增長預測至６％

　　《經濟通通訊社３日專訊》高盛表示，本港首季經濟增長２﹒７％，勝市場預期，按季增長
更達５﹒３％，主要受惠於重新通關及取消社交距離限制後，私人消費急升，估計本港第二季經
濟將得益於入境旅客回升，以及政府發放消費券。
　　高盛將本港今年經濟增長預測由４﹒６％上調至６％，但疫後重啟效應將於年底開始逐漸消
退，故此將明年經濟增長預測由４％調低至３﹒５％。（ｃｌ）

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