《本港樓市》啟德天瀧周五截標，查詢者內地客暫佔４０％

《經濟通通訊社３日專訊》恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝在記者會上指出

，由恒地（０００１２）、新世界發展（０００１７）、會德豐地產、中國海外（００６８８）

、華懋及帝國集團共同發展啟德Ｐａｒｋ Ｐｅｎｉｎｓｕｌａ內新盤「天瀧 Ｔｈｅ

Ｋｎｉｇｈｔｓｂｒｉｄｇｅ」於「五一」假期期間錄得理想參觀人數及查詢數字，並對本周五

（５日）首批單位截標的１１６伙銷情有信心，亦指今年樓市將穩步增長。

他續稱，據資料顯示，項目查詢有４０％為內地客戶，其餘屬本地客戶；參觀量方面，九龍

佔５０％，港島則佔３０％，其餘為新界區。現時雖錄得２伙或以上大手客查詢，但暫不算多數

。



＊美聯夥經絡推按揭優惠＊



美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明預料，市場估計５月一手再次暢旺，錄逾２０００

宗成交，按月升一倍；二手料按月錄約３６００宗。他亦預期，本月除天瀧、新地

Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ Ｈｉｌｌ第２Ｂ期料推盤外，洪水橋匯都及啟德「天璽」系列亦有機會

推出。

此外，經絡按揭亦為「天瀧」買家提供「置低息高回贈按揭優惠」，按息全期低至Ｈ＋

１﹒３％，上限低至Ｐ－２﹒２５％（Ｐ＝５﹒６２５％），即封頂息率低至３﹒３７５厘，現

金回贈高達２﹒６％，年期最長可至３０年，另特享高存息戶口。

天瀧全盤涉及５６６伙，面積由３５１至１９４２平方呎不等，逾７０％為三房以上戶型，

預計落成日期為２０２４年９月３０日。項目設有４０９個車位。（ｒｈ）

