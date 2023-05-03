《再戰明天》中國公布財新製造業ＰＭＩ，歐元區公布議息結果

《經濟通通訊社３日專訊》中國公布財新製造業ＰＭＩ，及歐元區公布議息結果，料為周四

（４日）市場焦點。

各國重要經濟活動方面，上海合作組織外長會議舉行，中國、俄羅斯、印度、中亞國家以及

巴基斯坦外長將參會；歐盟外交事務理事會舉行會議。本港時間周四晚８：３０ｐｍ，歐洲央行

管理委員會召開貨幣政策會議，隨後召開記者會；８：４５ｐｍ，央行總裁拉加德對記者發表講

話。



＊本港公布零售銷售，歐元區公布ＰＰＩ＊



數據方面，周四本港時間８：３０ａｍ，香港公布４月採購經理人指數。本港時間

９：３０ａｍ，澳洲公布３月出口；３月進口；３月貿易收支料由１３８﹒７億澳元降至１３０

億澳元。本港時間９：４５ａｍ，中國公布４月財新製造業採購經理人指數，料維持於５０。本

港時間２：００ｐｍ，德國公布３月出口，經季節調整月率料由４﹒２％逆轉至下滑２﹒２％；

３月進口經季節調整月率料由４﹒６％逆轉至下滑２﹒１％。本港時間４：３０ｐｍ，香港公布

３月零售銷售，年率升幅料由３１﹒３％擴大至４１﹒２％。同一時間，英國公布４月綜合採購

經理人指數；４月服務業採購經理人指數。本港時間５：００ｐｍ，歐元區公布３月生產者物價

指數，月率跌幅料由０﹒４％擴大至１﹒５％，年率升幅料由１３﹒３％收窄至６﹒１％。本港

時間８：１５ｐｍ，歐元區公布官方指標利率，料由３﹒５％升上３﹒７５％。本港時間

８：３０ｐｍ，美國公布３月貿易收支，料由負７０５億美元收窄至負６３１億美元；連續申請

失業救濟金人數料由１８５﹒８萬升至１８６﹒５萬；首次申請失業救濟金人數料由２３萬升至

２４萬。

在本港，明日公布業績的公司有：奧園健康（０３６６２）、百濟神州（０６１６０）、怡

園酒業（０８１４６）、第一信用（０８２１５）、杰地集團（０８３１３）、勝利證券

（０８５４０）等。（ｗａ）

