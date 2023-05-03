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即市新聞

03/05/2023 12:24

《本港樓市》甯漢豪：多管齊下增土地供應，未來人口向較高方向走

　　《經濟通通訊社３日專訊》立法會恢復進行《２０２３年撥款條例草案》的二讀辯論，發展
局長甯漢豪指，本港２０１９至２０４８年的３０年間，將新增約６２００公頃土地，其中北部
都會區和交椅洲人工島，分別會提供逾３０００公頃和約１０００公頃土地，在未來本港土地供
應有非常重要角色，政府會多管齊下，發展收回的棕地和私人土地，但同時有必要填海主動造地

　　有意見質疑本港人口下跌情況下，是否仍然需要同時推展北部都會區和交椅洲人工島兩個大
型發展項目，甯漢豪指，政府統計處推算人口時，同時編制較高人口推算作為參考，隨著社會和
經濟發展，未來人口數字有可能向較高方向走，小家庭趨勢預計上升，亦會令房屋需求增加。
　　她又指，在空間規劃上要有前瞻性，以滿足社會對擁有更寬敞生活和工作空間的訴求，人口
老化下要興建更多長者友善、醫療和社區設施，同樣需要更多土地。她指本港面對樓宇老化挑戰
，重建步伐遠遠未能追上，增加新土地亦可提供調遷空間。
　
＊何永賢：目前毋須調整樓市辣招＊
　
　　房屋局長何永賢則表示，政府考慮樓價變速和幅度、住宅單位成交量和供應量、經濟情況、
整體市場氣氛等因素，認為目前毋須調整樓市辣招，當局繼續密切留意市況，適時採取合適措施

　　何永賢稱，已不斷檢視簡約公屋的設計，造價已由最初的估算即省接近１０億元。公營房屋
方面，她指政府已覓得足夠土地，滿足未來１０年的需求；房委會亦會加強在合適項目，採用組
裝合成法。
　　至於劏房問題，何永賢指，截至上月底，已有７０００個過渡性房屋單位投入服務，預計未
來兩年會再有１﹒４萬個單位落成。連同劏房租務管制的工作，她相信未來收費高昂而質素差劣
的劏房，需求將會大幅減少。（ｒｈ）

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