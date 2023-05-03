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即市新聞

03/05/2023 16:36

《小傳日記》雲巴係啟德嘅未來？繁忙時間夠唔夠載？

　　《小傳日記》聯儲局就快公布議息結果，加四分之一厘基本都係定局，不過最擔心就係鮑叔
開完會之後嘅幾句，呢幾句先係全地球關注緊嘅未來意向。就係因為呢幾句，今日魚缸觀望之餘
加埋無北水，全日成交只係得６００幾億，悶到抽筋！
　　觀望還觀望，香江呢邊都仲觀望緊政府會唔會批到「雲巴」駛到落嚟。雲巴係ＢＹＤ
（０１２１１）自行研發，據ＢＹＤ介紹，雲巴轉彎半徑小、爬坡能力強、噪音低、振動小、安
全性高等等好處，仲要係全自動運行系統，無人駕駛；電池方面就係用ＢＹＤ自家磷酸鐵鋰系統

　　第一套雲巴系統就落戶重慶璧山區，嗰區係屬於重慶嘅西部科學城，２０２１年４月已經正
式開通，開朝７晚１０，車費只係２至４銀人仔，連接璧山地鐵站至成渝高鐵站。至於第二套雲
巴就係超哥之前去參觀嗰條，位於深圳坪山區，連接坪山高鐵站至比亞迪總部園區入面嘅比亞迪
北站，全長８﹒７公里，朝６晚１１，車費２至６銀人仔，新鮮滾熱辣上年１２月底先開幕。
　　如果雲巴真係落到嚟香江，低噪音效果的確非常貼合東九龍啟德區嘅發展。不過其中一點係
雲巴載客量唔高，當啟德區發展成熟之後，每當繁忙時間，雲巴又足唔足以承受全個啟德嘅打工
仔搭出去轉港鐵呢？都仲要度。據講政府其中一個考量就係，雲巴載客量唔高，同時每節只有一
道車門，上落都唔係最方便，所以都仲研究緊可能性，請請！
　
＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文
只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議
及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經
濟通》、編者及作者無關。

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