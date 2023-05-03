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03/05/2023 17:56

余偉文：資金流出港元體系並不一定代表資金撤離香港

　　《經濟通通訊社３日專訊》金管局總裁余偉文在《匯思》撰文表示，香港是國際金融中心，
多年來資金流進流出是尋常事，當資金流入或流出港元的需求沒有完全被香港銀行體系消化，剩
餘的部分就需要由金管局通過貨幣發行局制度下的強方╱弱方兌換保證去「接手」，宏觀一點地
看，自２００８年起，環球主要央行為應對環球金融風暴和疫情採取量化寬鬆措施，期間淨流入
港元體系的資金達１萬億港元，因此隨著美國加息，全球流動性收緊，資金淨流出港元體系亦屬
正常。
　
＊香港銀行體系存款總額保持平穩＊
　
　　他續指，整體而言，市場對運作有充足的理解和經驗，並且繼續對聯匯制度充滿信心，自去
年起，弱方兌換保證多次觸發，銀行體系總結餘由去年４月底３３７６億元降至最近今年４月底
４９０億元左右，為２００８年１１月以來最低的水平。同時期，香港銀行體系存款總額保持平
穩，整體存款自去年４月底至今年３月底增長了約１﹒４％，說明資金流出港元體系並不一定代
表資金撤離香港。
　
＊銀行基本上都能穩妥管理其流動性＊
　
　　他提及，綜合最近一段時間隨著銀行體系總結餘下降的港元市場運作情況，金管局觀察到銀
行基本上都能穩妥管理其流動性，確保資金有序、高效地流轉，銀行之間的日常運作以至結算都
一直保持暢順，有效支持本港經濟和社會運作。
　　他提及，在聯匯制度下，港元拆息應趨近美息。與此同時，港元拆息水平及跟隨美元拆息上
升的速度也受本地市場對港元資金供求的影響。因此，不同期限的港元拆息與美息出現不同程度
的差距是正常現象。近日銀行體系總結餘下降，港元短期拆息逐漸上升，港美息差已相應收窄，
亦指出金管局設有一系列流動資金安排，讓銀行在有需要時可透過安排取得港元短期流動資金，
有助減少市場利率因為流動性緊張而過度波動。（ｂｎ）

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