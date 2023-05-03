恒指全日低收２３４點報１９６９９，百威升３％，金沙跌５％

《經濟通通訊社３日專訊》恒生指數全日收報１９６９９，跌２３４點或１﹒１８％，主板

成交６６２﹒４６億元。恒生中國企業指數報６５８９，跌９０點或１﹒３６％。恒生科技指數

報３８３５，跌６３點或１﹒６３％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及滙豐

控股（００００５）；騰訊控股收報３３９﹒４元，跌６﹒４元或１﹒８５％，成交３５﹒７３

億元；阿里巴巴－ＳＷ收報８０﹒３５元，跌１﹒９５元或２﹒３７％，成交３１﹒４９億元；

滙豐控股收報５８﹒８５元，升０﹒２元或０﹒３４％，成交１４﹒２６億元。

百威亞太（０１８７６）升２﹒８７％，收報２３﹒３元，該股成交約６９２萬股，涉資

１﹒５９億元，盤中高見２３﹒６元，最低見２２﹒３元；蒙牛乳業（０２３１９）升

２﹒４１％，收報３１﹒８５元；金沙（０１９２８）跌４﹒９４％，收報２６﹒９５元；新奧

能源（０２６８８）跌４﹒４５％，收報１０７﹒３元。

國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團（０３６９０）；美團收報

１３１﹒３元，跌１﹒２元或０﹒９１％，成交１２﹒０５億元。科指三大成交股份依次為騰訊

控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。（ｅｄ）

