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03/05/2023 16:11

恒指全日低收２３４點報１９６９９，百威升３％，金沙跌５％

　　《經濟通通訊社３日專訊》恒生指數全日收報１９６９９，跌２３４點或１﹒１８％，主板
成交６６２﹒４６億元。恒生中國企業指數報６５８９，跌９０點或１﹒３６％。恒生科技指數
報３８３５，跌６３點或１﹒６３％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及滙豐
控股（００００５）；騰訊控股收報３３９﹒４元，跌６﹒４元或１﹒８５％，成交３５﹒７３
億元；阿里巴巴－ＳＷ收報８０﹒３５元，跌１﹒９５元或２﹒３７％，成交３１﹒４９億元；
滙豐控股收報５８﹒８５元，升０﹒２元或０﹒３４％，成交１４﹒２６億元。
　　百威亞太（０１８７６）升２﹒８７％，收報２３﹒３元，該股成交約６９２萬股，涉資
１﹒５９億元，盤中高見２３﹒６元，最低見２２﹒３元；蒙牛乳業（０２３１９）升
２﹒４１％，收報３１﹒８５元；金沙（０１９２８）跌４﹒９４％，收報２６﹒９５元；新奧
能源（０２６８８）跌４﹒４５％，收報１０７﹒３元。
　　國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團（０３６９０）；美團收報
１３１﹒３元，跌１﹒２元或０﹒９１％，成交１２﹒０５億元。科指三大成交股份依次為騰訊
控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。（ｅｄ）

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