【大國博弈】伯恩斯：關注中國對美企懲罰行動，尋求穩定對華關係

《經濟通通訊社３日專訊》美國駐華大使伯恩斯出席華盛頓一個智庫的活動並發表講話稱，

美國已準備好與中國舉行高層會談，希望在兩國之間建立更好的溝通渠道。他表示美國尋求穩定

對華關係，重申美國的一中政策不變，希望兩岸和平解決分歧。

伯恩斯表示，美國非常關注中國最近對一些美國公司採取的懲罰性行動。他說，中國日前通

過的新版《反間諜法》可能危及學術研究人員、教授和記者，並令一些公司在作出商業決策之前

所需的正常活動和盡職調查成為非法。他說，如果將有關立法與中國政府最近對幾家美國公司採

取的懲罰性行動聯繫起來，情況令人關注。美方打算與中國政府充分討論有關問題。

伯恩斯又說，很多外國公司因為中國經濟的對外開放存在不確定性，正在推遲在中國的投資

。而伯恩斯亦已警告美國公司，要嚴格遵守有關禁止從新疆進口商品的美國法律。他又指出，因

應中國新冠限制和減少發放簽證，目前只有大約３５０名美國學生在中國學習，形容過去三年社

會上出現脫勾現象，情況是不健康，而且是不明智之舉。他認為美中需要有更加穩定的關係。



＊美中高層過去一年接觸「有起有落」＊



伯恩斯說，自他上任以來，美中關係維持過去複雜、競爭的基調，但美國努力穩定雙邊關係

，深化雙方溝通渠道。他強調，美方從未支持美中關係「冰凍」（ｉｃｉｎｇ），無意與北京冷

戰或衝突。

至於美中溝通是否受阻，伯恩斯坦承，雙方高層過去一年接觸「有起有落」。去年夏天初期

，美方有許多途徑能接觸中方，雙方有許多一來一往溝通，但去年８月佩洛西訪台後，中方切斷

８項美中會談及合作，包括軍事領導階層、氣候對話等。不過，去年１０月中共二十大、１１月

「拜習會」後，雙方又恢復良好溝通模式；但今年２月初發生中國「間諜氣球」進入美國領空事

件，加上美方對中國可能援俄的憂慮，雙方溝通又出現阻塞停滯。



＊希望北京要求俄羅斯撤軍烏克蘭＊



針對台海爆發衝突機率是否較以往高，伯恩斯沒有直接回應，但指台灣海峽是國際重要渠道

，如果因衝突遭關閉，將嚴重衝擊全球經濟、貨櫃運輸，乃至區域內所有重要經濟體。他說，美

國樂於見到日本、南韓、菲律賓、歐盟、北約等世界多國及組織，關切北京在台海使用武力的潛

在可能性，希望中國當局能致力和平解決兩岸爭端。

對於習近平近日與烏克蘭總統澤連斯基通話，伯恩斯表示，兩人通話是良好的第一步，但美

方希望看到的是北京要求俄羅斯撤軍，並停止轟炸烏克蘭學校、醫院與住宅大樓等民生設施。

（ｊｔ）



