【外圍經濟】大摩稱正與監管當局商討解決大宗交易行為調查

《經濟通通訊社３日專訊》摩根士丹利表示，正與美國檢察官和監管機構進行商討，以解決

對其大宗交易行為的調查。

摩根士丹利此前表示，監管機構調查的重點是員工有否違反證券法規，共享即將進行的大宗

交易的信息，銀行之前已解僱兩名因大宗交易而被停職的職員。

美國證券交易委員會和司法部發言人拒絕置評。（ｒｃ）

