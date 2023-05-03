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03/05/2023 09:58

【外圍經濟】大摩稱正與監管當局商討解決大宗交易行為調查

　　《經濟通通訊社３日專訊》摩根士丹利表示，正與美國檢察官和監管機構進行商討，以解決
對其大宗交易行為的調查。
　　摩根士丹利此前表示，監管機構調查的重點是員工有否違反證券法規，共享即將進行的大宗
交易的信息，銀行之前已解僱兩名因大宗交易而被停職的職員。
　　美國證券交易委員會和司法部發言人拒絕置評。（ｒｃ）

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