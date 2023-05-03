【企業盈喜】優品３６０（０２３６０）料全年純利增最少８０％

《經濟通通訊社３日專訊》優品３６０（０２３６０）公布，預期截至３月３１日止年度純
利增不少於８０％。
該集團指，溢利增加主因香港營商環境逐步回復穩定，本地零售市道持續改善；店舖總數淨
增加１６間產生額外收入；毛利率提高；收取保就業資助約１８００萬元，以及員工成本相對營
業額及租金相對營業額的比率有所改善，提高營運效率。
該集團預期於６月初公布業績。（ｗｈ）
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