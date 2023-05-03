《日入而息》傳杜嘉祺與股東討論分拆議案，金管局發聲明捍衛聯匯

《今天重點》

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外電報道，就最大股東平保（０２３１８）（滬：６０１３１８）要求其分拆亞洲業務，匯控（

００００５）主席杜嘉祺在最近數周與主要股東就此作討論。

金管局總裁余偉文撰文表示，香港銀行體系存款總額保持平穩，整體存款自去年４月底至今年３

月底增長了約１﹒４％，說明資金流出港元體系並不一定代表資金撤離香港。銀行體系結餘雖降

，但銀行基本上都能穩妥管理其流動性

立法會三讀通過預算案，財政司司長陳茂波估計，今年本地經濟生產總值介乎３﹒５－５﹒５％

之間，若外圍政治經濟形勢不惡化的話，有信心全年經濟增長幅度可靠近較高的水平

恒指公司宣布，根據香港交易所主板上市規則第１８Ｃ章上市之特專科技公司將被納入恒生指數

系列之選股範疇，恒指及恒生國企指數除外。新措施將從截至今年６月３０日之指數季度檢討開

始實施

高盛將本港今年經濟增長預測由４﹒６％上調至６％，但疫後重啟效應將於年底開始逐漸消退，

故此將明年經濟增長預測由４％調低至３﹒５％

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《即日市況》

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恒指全日低收２３４點報１９６９９，百威升３％，金沙跌５％

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《美元匯價》

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歐元反彈上１﹒１０，後市可稍看好

歐元最新報１﹒１０３１╱３５，日圓最新報１３５﹒６９╱７０

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《公司業績》

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第一太平（００１４２）附屬ＭＰＩＣ首季少賺１２％至５０億披索

鴻騰精密（０６０８８）擬悉售Ａｕｔｏｔａｌｋｓ股份，料錄收益５００萬美元

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《公司資訊》

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寧德時代、比亞迪（０１２１１）動力電池首季市佔率列全球一、二

大華香港與ＳＧＳ簽諒解備忘錄，推動綠色和可持續融資

滙控（００００５）股東挪威主權基金反對研究分拆亞洲業務議案；滙豐推出全港首個人工智能

生成市場推廣

傳龍光集團（０３３８０）離岸債務重組建議，或包含債轉股選項

沙特阿美擬與中石化（００３８６）等磋商１００億美元的天然氣交易

中國中石控股（０１１９１）上市地位周五起取消

綠科科技（００１９５）首季錫產量按季上升２﹒９％

漢思能源（００５５４）投資的香港首座加氫站今年下半年投入營運

百度（０９８８８）ＡＩ算法突破性成果登國際學術期刊《自然》

中銀香港（０２３８８）獲批出全港首筆百分百擔保貸款專項計劃貸款

樂氏國際控股（０１５２９）就建議收購中山海慧科企物流訂立諒解備忘錄

港交所（００３８８）委任鄺栢頴為董事總經理兼數據及分析聯席主管

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《神州民企》

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天韻國際（０６８３６）推出創新水果粒型運動飲料「享派」

西王特鋼（０１２６６）清盤呈請聆訊押後至下月１４日

天韻國際（０６８３６）料明年飲料產能不少於１０萬噸；新飲品系列定價５﹒６元人民幣，第

三季在港上架

主要股東博大國際（０１２５３）擬減持博大綠澤不多於９﹒９１億股

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《中國要聞》

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珠海口岸五一逾２４０萬人次出入境，按年增近四成

５月內地共有７１隻基金進入發售期

小紅書表示五一旅行趨勢，寺廟成新興地預訂增超１１倍

福特ＣＥＯ表示減少投資中國汽車市場，專注高回報業務

內地鐵路今迎「五一」返程高峰，料發送１９３５萬人

廣東首季ＧＤＰ規模首超３萬億，深圳增６﹒５％跑出

鐵路上海站迎返程高峰，預計今日到達旅客６５萬人次

４月百城二手住宅均價跌幅擴大，市場掛牌多成交少

上汽集團泰國新能源產業園區奠基開工

華友鈷業擬與南韓電池企業斥巨資建汽車電池前體工廠

支付寶表示假期首三天消費額按年漲２倍，比疫前增七成

今年全國電力供需平衡偏緊，料全社會用電量增７％

寶鋼斥３０億夥沙特阿美、公共投資基金建厚板工廠

雙氧水裝置爆炸致９死，魯西化工表示子公司復工待定

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《寶島快訊》

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台股收跌０﹒５３％，報１５５５３﹒４１點

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《國際要聞》

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北約將於明年在東京設置聯絡辦公室

日揆訪首爾前夕，南韓在野黨議員登獨島引發日方抗議

美國代表團訪巴西鞏固雙邊關係，盧拉欲經援阿根廷

美國月中解除新冠緊急狀態，白宮調美軍助應付人蛇潮

瑞士下議院同意授權政府排除外國控制基建組件供應商

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《外圍經濟》

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ＡＭＤ預測收入較市場預期低，股價跌３﹒７％

三星吸引全球資金，投資者押注下半年半導體出貨反彈

分析指美國地區銀行倒閉令市場質疑監管失效

大摩稱正與監管當局商討解決大宗交易行為調查

巴西法官命令谷歌就假新聞法案作證

星巴克維持穩定財年指引觸發投資者憂慮

智利國營公司Ｃｏｄｅｌｃｏ第一季銅產量跌１０％

白宮將與ＡＩ業巨頭商討建立防護措施，保障公眾利益

美聯儲局料宣布加息２５基點，隨後暫停緊縮周期

安聯投資表示儲局本周加息０﹒２５厘後或宣布暫停加息

美債危機導致國庫券遭拋售，眾院民主黨謀推強制投票

美國前財長薩默斯稱不擔心銀行狀況，更憂慮債務僵局

普徠仕稱面臨嚴峻通脹挑戰，美聯儲局５月後未必減息

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《大國博弈》

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中國呼籲世貿組織對美國違規做法加強監督

美半導體協會表示美國晶片公司不能失去中國龐大的市場

中國外長將見阿富汗塔利班外長，或討論一帶一路合作

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《其他消息》

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４月住宅買賣合約總值按月跌９﹒５％，按年升４９％

啟德天瀧周五截標，查詢者內地客暫佔４０％

甯漢豪稱多管齊下增土地供應，未來人口向較高方向走

警務處周五起調整入職要求，取消最低身高及體重限制

孫玉菡稱當局正檢視建造運輸勞工短缺情況考慮解決方案

平安壹賬通銀行與八達通合作，推出中小企貸款服務「融易貸」

律政司建議開設首席政府律師職位，率領今年新設之科技罪行分科

海底撈表示五一假期前三天共接待顧客近５３０萬人次同比增長６５％

立法會三讀通過預算案，陳茂波料今年ＧＤＰ增長可達５﹒５％

麥美娟稱區議會改革無剝削投票權，曾國衞稱將有利引入專業人士

粉嶺高球場建屋計劃，環諮會下午討論補充環評資料

廠商會倡重整本港人力資源策略，聚焦兩個主軸

世邦魏理仕稱黃金周旅客仍活躍於旺角等四核心區，惟消費模式轉變

余偉文稱資金流出港元體系並不一定代表資金撤離香港

本港上市的特專科技公司暫不被納入恒指及恒生中企指數選股範疇

香港於世界新聞自由指數排名升至１４０位，較新加坡低

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