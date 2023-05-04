《國金頭條》聯儲局加息２５基點，暗示暫停緊縮，未扭轉美股跌勢

《經濟通通訊社４日專訊》美國聯儲局一如市場預期，加息２５基點，並在政策聲明中剔除

未來進一步加息的措辭，暗示可能暫停升息步伐。不過，美國銀行業爆雷和聯邦債務危機未除，

克里姆林宮遭無人機襲擊又預示俄烏戰爭恐擴大，美股全面下挫。

道指下跌２７０﹒２９點，或０﹒８％，報３３４１４﹒２４點。標普５００跌２８﹒８３

點，或０﹒７％，報４０９０﹒７５點。納指跌５５﹒１８點，或０﹒５％，報

１２０２５﹒３３點。

華爾街市場人士指出，聯儲局主席鮑威爾傳達的信息是，進一步的貨幣緊縮可能

出現，也可能不會，但降息似乎不在考慮範圍。

美國地區性銀行再度重挫，ＰａｃＷｅｓｔ銀行一度挫逾５０％。自３月初以來，該行市值

縮水約８５％至７﹒７２億美元。Ｗｅｓｔｅｒｎ Ａｌｌｉａｎｃｅ Ｂａｎｃｏｒｐ銀行一

度下跌２８％。



＊美元跌至兩周低位＊



美匯指數跌０﹒７％，至１０１﹒２５，是兩周低位。美元兌日圓下跌１％，至

１３５﹒１４，盤中一度下跌１﹒３％。歐元兌美元上漲０﹒４％，至１﹒１０４４。歐洲央行

亦將於周四（４日）舉行議息會。

黃金期貨連續第二個交易日收高，紐約期金漲１３﹒７美元，報每盎司２０３７美元。油價

則連續第三天走低，疲軟的美國需求數據進一步加劇市場對全球經濟邁向衰退的擔憂。紐約期油

下跌３﹒０６美元，至每桶６８﹒６０美元，今年累計下跌１４％。布蘭特期油下跌２﹒９９美

元，報每桶７２﹒３３美元。（ｊｆ）

