恒指高收１９９點報１９８９９，平保收升逾６％，百威跌３﹒４％

《經濟通通訊社４日專訊》美國聯儲局一如市場預期，加息２５基點，並在政策聲明中剔除

未來進一步加息的措辭，暗示可能暫停加息步伐。不過，美國銀行業爆雷及聯邦債務危機未除，

克里姆林宮遭無人機襲擊又預示俄烏戰爭恐擴大，美股全面下挫。隔晚道指收跌２７０點；標普

５００收跌２８點；納指收跌５５點。

華爾街市場人士指出，聯儲局主席鮑威爾傳達的信息是，進一步的貨幣緊縮可能出現，也可

能不會，但降息似乎不在考慮範圍。

港股上升，恒生指數半日收報１９８９９，升１９９點或１﹒０１％，主板成交

５３４﹒５２億元。恒生中國企業指數報６６９４，升１０４點或１﹒５９％。恒生科技指數報

３８５８，升２３點或０﹒６１％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、中國平安（０２３１８）及阿里巴巴－

ＳＷ（０９９８８）；騰訊控股收報３３８﹒８元，跌０﹒６元或０﹒１８％，成交２０﹒３億

元；中國平安收升６﹒１８％，報５８﹒４元，該股成交約２９８４萬股，涉資１７﹒２６億元

，盤中高見５９﹒２５元，最低見５４﹒７５元；中信股份（００２６７）升４﹒４２％，收報

１０﹒１６元；阿里巴巴－ＳＷ收報８１﹒１５元，升０﹒８元或１％，成交１２﹒８億元。國

指三大成交股份依次為騰訊控股、中國平安及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控

股、阿里巴巴－ＳＷ及美團（０３６９０）；美團收報１３２﹒７元，升１﹒４元或１﹒０７％

，成交９﹒０８億元。

國壽（０２６２８）升３﹒８３％，收報１５﹒２元；招行（０３９６８）升３﹒４６％，

收報３８﹒９元；石藥集團（０１０９３）升３﹒４４％，收報８﹒１３元。

另外，百威亞太（０１８７６）逆市收跌３﹒４３％，報２２﹒５元，該股成交約６０１萬

股，涉資１﹒３５億元，盤中高見２３元，最低見２１﹒８元；潤啤（００２９１）跌

３﹒１５％，收報５８﹒３５元；海底撈（０６８６２）跌１﹒９６％，收報１８﹒９６元。

（ｋｙ）

