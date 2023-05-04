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04/05/2023 12:08

恒指高收１９９點報１９８９９，平保收升逾６％，百威跌３﹒４％

　　《經濟通通訊社４日專訊》美國聯儲局一如市場預期，加息２５基點，並在政策聲明中剔除
未來進一步加息的措辭，暗示可能暫停加息步伐。不過，美國銀行業爆雷及聯邦債務危機未除，
克里姆林宮遭無人機襲擊又預示俄烏戰爭恐擴大，美股全面下挫。隔晚道指收跌２７０點；標普
５００收跌２８點；納指收跌５５點。
　　華爾街市場人士指出，聯儲局主席鮑威爾傳達的信息是，進一步的貨幣緊縮可能出現，也可
能不會，但降息似乎不在考慮範圍。
　　港股上升，恒生指數半日收報１９８９９，升１９９點或１﹒０１％，主板成交
５３４﹒５２億元。恒生中國企業指數報６６９４，升１０４點或１﹒５９％。恒生科技指數報
３８５８，升２３點或０﹒６１％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、中國平安（０２３１８）及阿里巴巴－
ＳＷ（０９９８８）；騰訊控股收報３３８﹒８元，跌０﹒６元或０﹒１８％，成交２０﹒３億
元；中國平安收升６﹒１８％，報５８﹒４元，該股成交約２９８４萬股，涉資１７﹒２６億元
，盤中高見５９﹒２５元，最低見５４﹒７５元；中信股份（００２６７）升４﹒４２％，收報
１０﹒１６元；阿里巴巴－ＳＷ收報８１﹒１５元，升０﹒８元或１％，成交１２﹒８億元。國
指三大成交股份依次為騰訊控股、中國平安及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控
股、阿里巴巴－ＳＷ及美團（０３６９０）；美團收報１３２﹒７元，升１﹒４元或１﹒０７％
，成交９﹒０８億元。
　　國壽（０２６２８）升３﹒８３％，收報１５﹒２元；招行（０３９６８）升３﹒４６％，
收報３８﹒９元；石藥集團（０１０９３）升３﹒４４％，收報８﹒１３元。
　　另外，百威亞太（０１８７６）逆市收跌３﹒４３％，報２２﹒５元，該股成交約６０１萬
股，涉資１﹒３５億元，盤中高見２３元，最低見２１﹒８元；潤啤（００２９１）跌
３﹒１５％，收報５８﹒３５元；海底撈（０６８６２）跌１﹒９６％，收報１８﹒９６元。
（ｋｙ）

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