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04/05/2023 16:42

《盤後部署》恒指低開高收仍受制兩萬關，內銀股建行看高一線

　　《經濟通通訊社４日專訊》美國聯儲局一如市場預期，加息２５基點，並在政策聲明中剔除
未來進一步加息的措辭，暗示可能暫停加息步伐。
　　恒指今日低開３點，報１９６９５。首季盈利跌１﹒７％的百威亞太（０１８７６）低開
１﹒５％，報２２﹒９５元。紐約期油大跌４﹒３％，失守７０美元，中海油（００８８３）及
中石化（００３８６）開跌１％；中芯（００９８１）則高開１﹒８３％，報２２﹒２元。
　　開市初段，恒指由跌轉升，升幅曾擴至逾２００點。內房股上升，碧桂園（０２００７）升
３﹒６５％，報１﹒９９元；同系的碧桂園服務（０６０９８）升１﹒７４％，報１１﹒７２元
；龍湖（００９６０）及中海外（００６８８）升逾１％。不過，啤酒股走勢一般，除了百威亞
太外，青啤（００１６８）跌６﹒７５％，報７８﹒８元；潤啤（００２９１）跌４﹒８１％，
報５７﹒３５元。
　　此外，阿里巴巴（０９９８８）、騰訊（００７００）及美團（０３６９０）窄幅上落，未
能為恒指壯大升勢。恒指升至１９９７９後遇上阻力，雖然最終重上２５０天線，惟未能收復兩
萬點大關。收報１９９４８，升２４９點或１﹒２７％，主板成交１０５２﹒８９億元。國企指
數報６７１８，升１２９點或升１﹒９６％。恒生科技指數報３８５６，升２０點或升
０﹒５５％。
　
＊建行有力挑戰５﹒９元＊
　
　　中共中央政治局在４月２８日召開會議，提出恢復和擴大需求是當前經濟持續回升向好的關
鍵所在，積極的財政政策要加力提效，穩健的貨幣政策要精準有力。
　　另外，人民銀行公布《內地與香港利率互換市場互聯互通合作管理暫行辦法》，４月２８日
起施行。該辦法適用於北向互換通，即香港與其他投資者，經由香港與內地基礎設施機構，參與
內地銀行間利率掉期市場，而南向互換通有關規定則會另行制定。
　　內銀股造好。建行（００９３９）升４﹒０８％，報５﹒３６元，成交約５﹒００億股，涉
資２６﹒５３億元，盤中高見５﹒３６元，最低見５﹒１５元；郵儲行（０１６５８）升
５﹒９４％，報５﹒３５元；中行（０３９８８）升４﹒１８％，報３﹒２４元。當中，建行全
日錄得６﹒６２億元資金淨流入，主動買沽比率為６５：３５，短期獲大批資金流入，值得多加
留意。股價上日在５０天線附近見支持，今日大陽燭一舉突破１０及２０天線，有望突破４月
１７日高位５﹒３８元，無貨者現價仍可作部署，目標５﹒９元，失守４﹒９元止蝕。（ｅｒ）

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