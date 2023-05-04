  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/05/2023 08:44

【虛幣世界】加息後比特幣續漲，分析指銀行業危機令加密貨幣造好

　　《經濟通通訊社３日專訊》消息指，美聯儲加息四分一厘消息公布，加幣貨幣先跌後回升，
其中比特幣更升近２９０００美元水平，以太幣則升至１９００美元。
　　Ｂａｎｒｉｏｎ　Ｃａｐｉｔａｌ首席策略師Ｖｉｃｔｏｒｉａ　Ｂｉｌｌｓ指出，美國持
續的銀行業危機是加密貨幣價格的另一個驅動因素，抵消了美聯儲持續的加息。他解釋，隨著恐
慌和市場反應的加劇，銀行業內部對行業的負面看法，可能會導致地區性銀行持續動盪。
　　另外，４月份時摩根大通在一份報告中表示，當前的銀行業危機是「為加密生態系統辯護。
報告指出：「美國銀行業危機和美國銀行存款，在美國貨幣市場基金發生強烈轉變，被加密支持
者視為為加密生態系統的正面證明，分析師認為，這場危機暴露了傳統金融體系的弱點，而銀行
錯配系統容易受到銀行擠兌的影響。
　　《經濟通》數據顯示，比特幣現報２８９７４﹒２８元（美元．下同），跌０﹒１８％
（２４小時比較．下同）；以太幣現報１８９７﹒０９元，跌０﹒４２％；艾達幣報
０﹒３９１４元，跌０﹒６９％；瑞波幣報０﹒４６０５元，跌０﹒６７％。（ｕｌ）
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到：　
ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｆｏｒｅｘ╱
ｃｒｙｐｔｏｃｕｒｒｅｎｃｙ﹒ｐｈｐ
　
又或者去Ｄｏｗｎ　Ａｐｐ：
ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｌｉｆｅｓｔｙｌｅ╱
ｅｔｎｅｔ╱ｍｅｍｂｅｒ╱７５０７８

etnet榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章國際動態04/05/2023
兩架無人機夜襲克里姆林宮，澤連斯基否認發動攻擊
人氣文章財經熱話04/05/2023
聯儲局加息25基點，暗示暫停緊縮，未扭轉美股跌勢
人氣文章財經熱話04/05/2023
【虛幣世界】加息後比特幣續漲，分析指銀行業危機令加密貨幣造好
人氣文章專訪03/05/2023
「洪灝策略」今起登錄Etnet TV　首集為大家拆解港股為何「升不動」（有片）
人氣文章財經熱話03/05/2023
美銀行危機重燃油價急挫金價飆　三桶油績後獲唱好可趁機吸？金礦股未升完？
人氣文章專訪03/05/2023
【專訪】陶冬：Z世代的汽車革命（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【講座花絮】陶冬看「2023年：政策轉變之年」圓滿舉辦——撥開雲霧看青天！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金