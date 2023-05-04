《異動股》平保、太保飆７％，北水回歸首日內險股內銀股集體急升

《經濟通通訊社４日專訊》中國平安（０２３１８）Ｈ股現價升７﹒１８％，報５８﹒９５

元，該股成交約２２９８萬股，涉資１３﹒２４億元。Ａ股（滬：６０１３１８）現價

５３﹒７９元人民幣，升１﹒９９元人民幣，或升３﹒８４％，成交５５﹒０５億元人民幣，涉

及１﹒０５億股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價３﹒４８％。

美國聯儲局一如市場預期，加息２５基點，並在政策聲明中剔除未來進一步加息的措辭，暗

示可能暫停升息步伐。



＊五一出遊紀錄達到４年巔峰＊



另外，五一旅遊數據火爆，攜程３日發布的《２０２３年五一出遊數據報告》顯示，五一假

期用戶飛行距離為１６３８公里，相當於上海飛呼和浩特的距離，達到４年巔峰，恢復至

２０１９年的９８％；出遊半徑較去年同期增長２５％。國內機票及國際機票平均價格分別為人

民幣１２１１元及２１０４元。

報告又顯示，五一假期國內跟團遊訂單量同比去年暴增１１倍；出境遊訂單同比增長近７倍

，機票、酒店分別增長９００％、４５０％。



＊內險內銀齊造好＊



內地股市五一長假後首日復市，北水回歸後內險股內銀股大爆發；太保（０２６０１）升

７﹒６９％，報２５﹒２元；國壽（０２６２８）升４﹒５１％，報１５﹒３元；新華保險

（０１３３６）升６﹒３３％，報２３﹒５元。

招行（０３９６８）升４﹒２６％，報３９﹒２元；建行（００９３９）升２﹒１４％，報

５﹒２６元；中行（０３９８８）升２﹒２５％，報３﹒１８元；工行（０１３９８）升

２﹒８８％，報４﹒２８元；農行（０１２８８）升２﹒６７％，報３﹒０８元。

現時，恒生指數報１９９４５，升２４６點或升１﹒２５％，主板成交３９９﹒９２億元。

國企指數報６７１２，升１２３點或升１﹒８７％。恒生科技指數報３８７３，升３８點或升

１﹒０１％。

即月期指新報１９８９６，升３０５點，低水４９點。即月國指期貨報６７２４，升１４５

點，高水１１點。即月科指期貨新報３８８３，升５２點，高水１７點。

上證綜合指數報３３４７，升２４點或升０﹒７４％，成交２８８６﹒６２億元人民幣。

深證成份指數報１１２８５，跌５３點或跌０﹒４７％，成交３３５５﹒００億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中國平安（０２３１８） ５８﹒９５元 升７﹒１８％

太保（０２６０１） ２５﹒２０元 升７﹒６９％

國壽（０２６２８） １５﹒３０元 升４﹒５１％

新華保險（０１３３６） ２３﹒５０元 升６﹒３３％

人保（０１３３９） ３﹒１６元 升２﹒９３％

財險（０２３２８） ９﹒８２元 升３﹒３７％

招行（０３９６８） ３９﹒２０元 升４﹒２６％

建行（００９３９） ５﹒２６元 升２﹒１４％

中行（０３９８８） ３﹒１８元 升２﹒２５％

工行（０１３９８） ４﹒２８元 升２﹒８８％

農行（０１２８８） ３﹒０８元 升２﹒６７％

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（ｈｃ）

