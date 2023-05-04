《午市前瞻》恒指升幅難維持，或向下試穿萬九，平保現價不抵買

《經濟通通訊社４日專訊》恒生指數半日收報１９８９９，升１９９點或１﹒０１％，主板

成交５３４﹒５２億元。恒生中國企業指數報６６９４，升１０４點或１﹒５９％。恒生科技指

數報３８５８，升２３點或０﹒６１％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、中國平安（０２３１８）及阿里巴巴－

ＳＷ（０９９８８）；騰訊控股收報３３８﹒８元，跌０﹒６元或０﹒１８％，成交２０﹒３億

元；中國平安收報５８﹒４元，升３﹒４元或６﹒１８％，成交１７﹒２６億元；阿里巴巴－

ＳＷ收報８１﹒１５元，升０﹒８元或１％，成交１２﹒８億元。國指三大成交股份依次為騰訊

控股、中國平安及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團

（０３６９０）；美團收報１３２﹒７元，升１﹒４元或１﹒０７％，成交９﹒０８億元。



＊溫鋼城：聯儲局未明示暫停加息＊



聯儲局一如預期加息０﹒２５厘，會後聲明未有提及「額外政策緊縮可能為適當的」字眼，

市場解讀為聯儲局的加息意向軟化，暗示或會暫停加息。但主席鮑威爾指普遍官員仍認為通脹高

企，未有完全排除繼續加息可能性，隔晚美股先升後跌，道指跌２７０點，納指跌５５點。

ｉＦａｓｔ Ｇｌｏｂａｌ Ｍａｒｋｅｔｓ副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》解釋，鮑威爾未

有確切表明會停止加息，雖然傾向於下次議息暫停，但始終未完全排除下次加息機會，令市場增

添不明朗因素。

他指，美股市底偏弱，近期向上只因為個別大型藍籌股造好，整體市場依然憂慮銀行業危機

及經濟衰退風險。他估計，港股今日反彈亦只能算是曇花一現，即使升破１０天線也難破２０天

線，預期港股或再試年內低位１８８２９。



＊平保最多試６５元，建行高息可部署＊



北水回歸首日，資金湧入中資金融板塊，內險股內銀股大爆發，平保（０２３１８）、太保

（０２６０１）、太平（００９６６）半日曾升超過７％。中國平安收升６﹒１８％，報

５８﹒４元，該股成交約２９８４萬股，涉資１７﹒２６億元，盤中高見５９﹒２５元，最低見

５４﹒７５元。溫鋼城分析，近期股市風險高，資金傾向投放高息股作避險之用，油股、中資電

訊股及內銀內險股一向為三大高息板塊，市況凶險下自然吸引「好息之徒」進場。

平保繼早前大破１００天線後，近兩日再度證明１００天線上的支持力度，但溫鋼城指現價

再追入平保較為「蝕章」，始終大市走勢較差，未必長升長有，短期內６０元阻力較大，下一關

可以挑戰６５元年內高位，但非幾個交易日之內可達。

另外，溫鋼城同時建議留意建行（００９３９），近期走勢跑贏大市，昨日下試５０天線後

反彈，憧憬內地有望加大放水力度，有望挑戰５﹒４元水平。（ｈｃ）

