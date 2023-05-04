傳長和與Ｖｏｄａｆｏｎｅ將就英電訊業務合併達協議，料月內公布

《經濟通通訊社４日專訊》據英國《金融時報》引述知情人士報道，長和（００００１）與

Ｖｏｄａｆｏｎｅ已接近就合併它們的英國電信業務達成協議，交易料將會於本月公布。

報道指，交易對合併後集團的股權估值將為約９０億英鎊。新公司將有大約６０億英鎊的債

務，使其企業價值達到約１５０億英鎊。（ｂｉ）

