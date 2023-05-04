《本港經濟》４月採購經理指數跌至５２﹒４，增長動力從高位回落

《經濟通通訊社４日專訊》標普全球公布，香港４月ＰＭＩ（採購經理指數）報５２﹒４，

較３月的５３﹒５輕微下跌，但仍站於５０的持平線以上，顯示營商環境穩步向好。

調查指出，隨著香港與內地全面恢復跨境旅遊，加上防疫政策於４月持續放寬，因此營商環

境進一步好轉，但有跡象顯示，增長動力從年初高位回落。



＊產出價格通脹升至２０１１年７月新高＊



調查資料透露，疫控鬆綁繼續引領４月的經濟增長，企業尤其強調內地與香港之間跨境旅遊

全面復常，以及清關暢順，帶動生產與新增訂單量再度上升，但兩者升幅都放緩至三個月低位，

而且有跡象顯示，增長速度很可能在較低水平維持。企業同時反映，隨著整體新訂單增加，其出

口訂單與來自內地的業務量，亦有錄得增長。

有見於投入成本上漲，企業往往提高售價，因此產出價格飆升至２０１１年７月以來最急。



＊職位增長創２５個月高位＊



由於對前景有信心，企業第二季開局添加人手，職位增長已持續５個月，４月升幅雖然溫和

，但仍是兩年以來新高。

標普全球市場財智經濟研究部總監Ａｎｄｒｅｗ Ｈａｒｋｅｒ表示，數據顯示，擴張速度

從經濟重啟的急速步伐逐漸減慢，大抵是意料中事。雖然價格通脹對訂單需求造成壓力，但增長

有望於一個持續性更佳的水平穩定下來。就業是增長加快的一環，月內升幅創兩年以來最快。

（ｃｌ）

