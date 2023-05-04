《經濟通通訊社４日專訊》港元匯價再次觸及７﹒８５港元兌１美元弱方兌換保證價，金管
局在紐約時段承接約４６﹒７１億港元沽盤，銀行體系結餘明天（５日）將減至約４４５﹒２７
億港元。今次是金管局４月以來，第六度入市捍衛港元匯價。
金管局總裁余偉文昨天在《匯思》撰文，表示資金流出港元體系不代表資金撤離香港。隨著
美國加息，全球流動性收緊，資金淨流出港元體系屬正常。（ｃｌ）
etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多
04/05/2023 09:18
金管局紐約時段承接逾４６億港元沽盤，銀行結餘將跌穿４５０億
《經濟通通訊社４日專訊》港元匯價再次觸及７﹒８５港元兌１美元弱方兌換保證價，金管
局在紐約時段承接約４６﹒７１億港元沽盤，銀行體系結餘明天（５日）將減至約４４５﹒２７
億港元。今次是金管局４月以來，第六度入市捍衛港元匯價。
金管局總裁余偉文昨天在《匯思》撰文，表示資金流出港元體系不代表資金撤離香港。隨著
美國加息，全球流動性收緊，資金淨流出港元體系屬正常。（ｃｌ）
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