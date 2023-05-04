  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/05/2023 19:15

《再戰明天》歐洲央行執委講話，美國公布失業率

　　《經濟通通訊社４日專訊》歐洲央行執委講話，及美國公布失業率，料為周五（５日）市場
焦點。
　　各國重要經濟活動方面，加拿大財長方慧蘭在自由黨大會上講話。周五本港時間
９：３０ａｍ，澳洲央行發布貨幣政策聲明。４：００ｐｍ，歐洲央行執委埃爾德森講話。
　
＊德國公布工廠訂單，歐元區公布零售銷售＊
　
　　數據方面，周五本港時間２：００ｐｍ，德國公布３月工廠訂單，月率料由４﹒８％逆轉至
下滑２﹒３％。本港時間２：３０ｐｍ，澳洲公布４月外匯儲備。本港時間５：００ｐｍ，歐元
區公布３月零售銷售，月率跌幅料由０﹒８％收窄至０﹒２％，年率跌幅料由３％擴大至
３﹒３％。本港時間８：３０ｐｍ，美國公布４月失業率，料由３﹒５％升上３﹒６％。
　　在本港，明日公布業績的公司有：心連心（０１８６６）、易通訊集團（０８０３１）、揚
宇科技（０８１１３）、華億金控（０８１２３）、智傲控股（０８２８２）、亞勢備份
（０８２９０）、ＲＥＰＵＢＬＩＣ　ＨＣ（０８３５７）、日光控股（０８４５１）、名仕快
相（０８４８３）、寶燵控股（０８６０１）、中證國際（００９４３）等。（ｗａ）

etnet榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事04/05/2023
《神州經脈》財新PMI再陷收縮　五一國內遊丁財勝疫前　人幣升
人氣文章財經熱話04/05/2023
【美息見頂】上商林俊泓料美息應已見頂　年底或減息25點子
人氣文章財經熱話04/05/2023
【北水愛內險】受惠A股穩升北水湧入　內險鬥搶高　平保國壽邊隻好？
人氣文章生財有道04/05/2023
【高息定存】邊間銀行超高息？定存20厘　1周速賺逾1900元
人氣文章香港要聞04/05/2023
澳門賭場打鬥事件累計13人被捕，禁入境1至5年
人氣文章財經熱話04/05/2023
匯豐上調港元最優惠利率12.5點子至5.75厘
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【講座花絮】陶冬看「2023年：政策轉變之年」圓滿舉辦——撥開雲霧看青天！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金