《再戰明天》歐洲央行執委講話，美國公布失業率

《經濟通通訊社４日專訊》歐洲央行執委講話，及美國公布失業率，料為周五（５日）市場

焦點。

各國重要經濟活動方面，加拿大財長方慧蘭在自由黨大會上講話。周五本港時間

９：３０ａｍ，澳洲央行發布貨幣政策聲明。４：００ｐｍ，歐洲央行執委埃爾德森講話。



＊德國公布工廠訂單，歐元區公布零售銷售＊



數據方面，周五本港時間２：００ｐｍ，德國公布３月工廠訂單，月率料由４﹒８％逆轉至

下滑２﹒３％。本港時間２：３０ｐｍ，澳洲公布４月外匯儲備。本港時間５：００ｐｍ，歐元

區公布３月零售銷售，月率跌幅料由０﹒８％收窄至０﹒２％，年率跌幅料由３％擴大至

３﹒３％。本港時間８：３０ｐｍ，美國公布４月失業率，料由３﹒５％升上３﹒６％。

在本港，明日公布業績的公司有：心連心（０１８６６）、易通訊集團（０８０３１）、揚

宇科技（０８１１３）、華億金控（０８１２３）、智傲控股（０８２８２）、亞勢備份

（０８２９０）、ＲＥＰＵＢＬＩＣ ＨＣ（０８３５７）、日光控股（０８４５１）、名仕快

相（０８４８３）、寶燵控股（０８６０１）、中證國際（００９４３）等。（ｗａ）

