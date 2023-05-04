【美息見頂】長實：加息短暫影響樓市成交量，成交量料減３０％

《經濟通通訊社４日專訊》美國聯儲局宣布加息０﹒２５厘，並暗示未來或暫停加息，而滙

豐亦將上調最優惠利率０﹒１２５厘至５﹒７５厘。長實（０１１１３）營業部首席經理郭子威

表示，聯儲局是次加息幅度符合市場預期；而匯豐即時加最優惠利率（Ｐ）０﹒１２５％，認為

加息會對樓市成交量有短暫影響，預期成交量減少３０％；上半年樓價只可以在現水平小幅橫行

，下半年才會有明顯走向，全年樓價波幅約８％。

郭子威指出，樓市方面，４月成交量較首季大幅回落，反映樓市極度波動。按揭利率會在高

位持續一段長時間，若市民在現階段入市，必須謹慎，量力而為。



＊新地料加息對樓市壓力相對不大＊



另外，新地（０００１６）副董事總經理雷霆表示，雖然聯儲局加息０﹒２５％，香港大型

銀行最優惠利率亦輕微調升，預期大部分買家目前均認為美息快將見頂，料對樓市壓力相對不大

。雷霆亦指出，最近本港政府公布的經濟數據向好，而集團今天推售的大埔白石角

Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ Ｈｉｌｌ，可見不少準買家等候揀樓場面，相信市民對置業仍有信心。



＊恒基：市場普遍認為加息接近見頂＊



恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝則表示，美聯儲加息０﹒２５厘屬預期之內

，雖然港銀輕微調升利率，但市場普遍認為加息接近見頂；加上明年美國總統大選，當地亦需顧

及經濟狀況，不排除之後可能開始減息，而本港首季ＧＤＰ增２﹒７％，經濟數據向好，多項因

素利好樓市發展。（ｒｈ）







