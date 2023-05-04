  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/05/2023 16:38

【美息見頂】長實：加息短暫影響樓市成交量，成交量料減３０％

　　《經濟通通訊社４日專訊》美國聯儲局宣布加息０﹒２５厘，並暗示未來或暫停加息，而滙
豐亦將上調最優惠利率０﹒１２５厘至５﹒７５厘。長實（０１１１３）營業部首席經理郭子威
表示，聯儲局是次加息幅度符合市場預期；而匯豐即時加最優惠利率（Ｐ）０﹒１２５％，認為
加息會對樓市成交量有短暫影響，預期成交量減少３０％；上半年樓價只可以在現水平小幅橫行
，下半年才會有明顯走向，全年樓價波幅約８％。
　　郭子威指出，樓市方面，４月成交量較首季大幅回落，反映樓市極度波動。按揭利率會在高
位持續一段長時間，若市民在現階段入市，必須謹慎，量力而為。
　
＊新地料加息對樓市壓力相對不大＊
　
　　另外，新地（０００１６）副董事總經理雷霆表示，雖然聯儲局加息０﹒２５％，香港大型
銀行最優惠利率亦輕微調升，預期大部分買家目前均認為美息快將見頂，料對樓市壓力相對不大
。雷霆亦指出，最近本港政府公布的經濟數據向好，而集團今天推售的大埔白石角
Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　Ｈｉｌｌ，可見不少準買家等候揀樓場面，相信市民對置業仍有信心。
　
＊恒基：市場普遍認為加息接近見頂＊
　
　　恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝則表示，美聯儲加息０﹒２５厘屬預期之內
，雖然港銀輕微調升利率，但市場普遍認為加息接近見頂；加上明年美國總統大選，當地亦需顧
及經濟狀況，不排除之後可能開始減息，而本港首季ＧＤＰ增２﹒７％，經濟數據向好，多項因
素利好樓市發展。（ｒｈ）
　
　
　

etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事04/05/2023
《神州經脈》財新PMI再陷收縮　五一國內遊丁財勝疫前　人幣升
人氣文章財經熱話04/05/2023
【美息見頂】上商林俊泓料美息應已見頂　年底或減息25點子
人氣文章財經熱話04/05/2023
【北水愛內險】受惠A股穩升北水湧入　內險鬥搶高　平保國壽邊隻好？
人氣文章生財有道04/05/2023
【高息定存】邊間銀行超高息？定存20厘　1周速賺逾1900元
人氣文章香港要聞04/05/2023
澳門賭場打鬥事件累計13人被捕，禁入境1至5年
人氣文章財經熱話04/05/2023
匯豐上調港元最優惠利率12.5點子至5.75厘
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【講座花絮】陶冬看「2023年：政策轉變之年」圓滿舉辦——撥開雲霧看青天！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金