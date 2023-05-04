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04/05/2023 16:35

【美息見頂】上商林俊泓料美息應已見頂，年底或減息２５點子

　　《經濟通通訊社記者吳仲賢４日報道》美國聯儲局宣布加息０﹒２５厘，符合預期，聯邦基
金利率升到５至５﹒２５厘。聯儲局聲明刪除關於暗示將進一步加息的措辭，市場預期加息周期
接近尾聲。上海商業銀行研究部主管林俊泓接受《經濟通通訊社》訪問時表示，現時美息見頂的
機會較高，議息會議後的聲明中形容及當中提及未來如要加息，需要達到某些條件，認為上述內
容與２００６年類似，除非經濟或就業數字出現很大變化，否則這應是美聯儲最後一次加息，而
今年有減息的可能性，若核心通脹率回落至４％或以下，料在今年１１月或１２月會進行減息，
其幅度為２５點子。
　
＊美國未必很快進行減息，暫未現信貸危機＊
　
　　他預期，美聯儲未必會很快進行減息動作，儘管現時美國銀行正在發生危機，並指減息為治
標不治本的方法，美國銀行體系問題為資本不充足，需要注入資本，而相關工作並非聯儲局責任
，除非美國全國銀行體系出現信貸危機，繼而影響其經濟，便可能有需要進行減息。他表示，現
時未見信貸危機出現，主要為個別銀行資本充足率不足，減息並非好有效的動作，料「聯儲局未
必咁快考慮」。
　
＊若美國暫停加息，Ｐ再上調壓力不大＊
　
　　美國加息０﹒２５厘後，滙豐、中銀香港亦宣布上調最優惠利率（Ｐ）０﹒１２５厘至
５﹒７５厘；而渣打亦上調Ｐ至６厘。他表示，基本假設為聯儲局不再加息，本港最優惠利率再
加息的壓力不是太大，如無意外或已見頂，若聯儲局再加息，屆時本港最優惠利率或會上調
０﹒１２５厘，儘管早前港美息差較闊，而現時已正常化，港元拆息有機會進一步上升，但港美
息差收窄空間有限，港息升幅亦不會如早前般大。
　　最近本港銀行體系總結餘減至逾４００億元水平，他指出，留意到最近套息交易有所減少，
料現時離總結餘到達停止下降的水平不遠，預期本港銀行體系總結餘最多為略低於４００億元水
平。

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