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即市新聞

04/05/2023 16:32

《小傳日記》基金佬炒Ｄ乜？五一大旺消費股回調就買得！

　　《小傳日記》北水今日第一日返嚟，一返嚟就趁低入市，雖然全日成交都係１０００億多啲
，不過有好過無，恒指今日都升到２００幾點。
　　市況麻麻，呢期唔少錢都爭住泊入防守股，好似呢幾日就炒開內險股內銀股，平保
（０２３１８）勁升７巴仙大破３月以來嘅５８銀阻力位，其餘內險內銀都幾乎全板向上。
　　而有內媒就報道，有某啲基金大戶，公布咗第一季嘅持倉，發現當中好多都部署咗消費股，
當中好多都係二線股為主，包括固生堂（０２２７３）、奈雪的茶（０２１５０）、名創優品
（０９８９６）等等。有基金經理解釋，原來呢類股份嘅業績喺疫情結束之後會帶來大啲嘅刺激
作用，預第二季可以有非常強勁嘅復甦，而呢類中型企業加緊開新舖都證明佢哋嘅信心。
　　見到近期內需股都有一定追捧，除咗防守性高之外，今次五一亦證明到畀孖屐睇上面嘅消費
能力都真係恢復緊，所以最貼近日常生活層面嘅零售消費股就一定係最先受惠，部署返內需股都
唔係無原因。不過今日酒股都大回吐，潤啤（００２９１）要跌差唔多５巴仙，青啤
（００１６８）跌差唔多７巴仙，百威（０１８７６）今朝放完榜都要跌４巴仙，好大可能因為
百威成績麻麻，第一季純利都按年賺少咗差唔多兩巴仙，拖累同業一齊捱沽。
　　不過又咁睇，今次五一行情咁好，可能對於第二季業績嘅刺激作用都唔細，趁低入手都係好
時機，至少啤酒股貼到落牛熊線都已經值博好多，請請！
　
＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文
只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議
及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經
濟通》、編者及作者無關。

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