《本港經濟》３月零售貨值按年升４０﹒９％，首季升２４﹒１％

《經濟通通訊社４日專訊》政府統計處公布臨時估計數字顯示，今年３月零售業總銷貨價值

為３３６億元，按年上升４０﹒９％，略遜市場預估升４１﹒２％。今年１月與２月合計的零售

業總銷貨價值的修訂估計較２０２２年同期上升１７﹒３％。



＊３月零售業總銷貨量升３９﹒４％＊



扣除其間價格變動後，今年３月的零售業總銷貨數量按年上升３９﹒４％，勝市場預估升

３５﹒５％。今年１月與２月合計的零售業總銷貨數量的修訂估計較去年同期上升１５﹒５％。

今年首季的零售業總銷貨價值估計按年上升２４﹒１％，而總銷貨數量亦升２２﹒３％。



＊政府：訪港旅遊業和私人消費復甦繼續惠及零售業＊



政府發言人表示，隨著個人及旅客消費繼續改善，零售業總銷貨價值在３月按年進一步急升

，儘管比較基數低亦是部分原因。展望未來，發言人指出訪港旅遊業和私人消費復甦，應繼續惠

及零售業。新一輪消費券的發放將提供額外支持。



＊３月首飾鐘表銷貨值升１６５％＊



按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，今年３月，珠寶首飾、鐘表及名貴

禮物的銷貨價值按年上升１６５％。其次為其他未分類消費品（銷貨價值上升３８﹒２％）；服

裝（上升１３６﹒０％）；食品、酒類飲品及煙草（上升１４％）；百貨公司貨品（上升

３７﹒２％）；藥物及化妝品（上升６４﹒４％）。另一方面，同期超級市場貨品的銷貨價值下

跌６﹒５％。其次為電器及其他未分類耐用消費品（銷貨價值下跌８﹒２％）。

今年第一季與去年第四季比較，經季節性調整的零售業總銷貨價值的臨時估計上升１２％，

而經季節性調整的零售業總銷貨數量的臨時估計則上升１０﹒８％。（ｃｌ）

