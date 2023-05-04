  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/05/2023 16:34

《本港經濟》３月零售貨值按年升４０﹒９％，首季升２４﹒１％

　　《經濟通通訊社４日專訊》政府統計處公布臨時估計數字顯示，今年３月零售業總銷貨價值
為３３６億元，按年上升４０﹒９％，略遜市場預估升４１﹒２％。今年１月與２月合計的零售
業總銷貨價值的修訂估計較２０２２年同期上升１７﹒３％。
　
＊３月零售業總銷貨量升３９﹒４％＊
　
　　扣除其間價格變動後，今年３月的零售業總銷貨數量按年上升３９﹒４％，勝市場預估升
３５﹒５％。今年１月與２月合計的零售業總銷貨數量的修訂估計較去年同期上升１５﹒５％。
　　今年首季的零售業總銷貨價值估計按年上升２４﹒１％，而總銷貨數量亦升２２﹒３％。
　
＊政府：訪港旅遊業和私人消費復甦繼續惠及零售業＊
　
　　政府發言人表示，隨著個人及旅客消費繼續改善，零售業總銷貨價值在３月按年進一步急升
，儘管比較基數低亦是部分原因。展望未來，發言人指出訪港旅遊業和私人消費復甦，應繼續惠
及零售業。新一輪消費券的發放將提供額外支持。
　
＊３月首飾鐘表銷貨值升１６５％＊
　
　　按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，今年３月，珠寶首飾、鐘表及名貴
禮物的銷貨價值按年上升１６５％。其次為其他未分類消費品（銷貨價值上升３８﹒２％）；服
裝（上升１３６﹒０％）；食品、酒類飲品及煙草（上升１４％）；百貨公司貨品（上升
３７﹒２％）；藥物及化妝品（上升６４﹒４％）。另一方面，同期超級市場貨品的銷貨價值下
跌６﹒５％。其次為電器及其他未分類耐用消費品（銷貨價值下跌８﹒２％）。
　　今年第一季與去年第四季比較，經季節性調整的零售業總銷貨價值的臨時估計上升１２％，
而經季節性調整的零售業總銷貨數量的臨時估計則上升１０﹒８％。（ｃｌ）

etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事04/05/2023
《神州經脈》財新PMI再陷收縮　五一國內遊丁財勝疫前　人幣升
人氣文章財經熱話04/05/2023
【美息見頂】上商林俊泓料美息應已見頂　年底或減息25點子
人氣文章財經熱話04/05/2023
【北水愛內險】受惠A股穩升北水湧入　內險鬥搶高　平保國壽邊隻好？
人氣文章生財有道04/05/2023
【高息定存】邊間銀行超高息？定存20厘　1周速賺逾1900元
人氣文章香港要聞04/05/2023
澳門賭場打鬥事件累計13人被捕，禁入境1至5年
人氣文章財經熱話04/05/2023
匯豐上調港元最優惠利率12.5點子至5.75厘
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【講座花絮】陶冬看「2023年：政策轉變之年」圓滿舉辦——撥開雲霧看青天！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金