金管局：商業數據通已促成超過３１００宗貸款申請涉款逾２８億元

《經濟通通訊社４日專訊》金管局今日舉辦了首屆數據峰會，並在會上估計「商業數據通」

自去年１０月正式推出以來，促成了超過３１００宗貸款申請，總額逾２８億元。此外，金管局

亦計劃引入更多數據提供方，令「商業數據通」的數據源更多元化，涵蓋政府、物流和餐飲服務

數據。



＊峰會吸引逾６０家機構高層參與＊



金管局副總裁李達志表示，金管局致力推出便利措施和前瞻性舉措，以促進香港的數字經濟

發展。是次峰會提供討論空間，供與會者熱烈探討有關數據和數碼化的議題，加強「商業數據通

」生態圈內各持份者的聯繫，從而激發創意，鼓勵各方釋放數據潛能，開發更多創新的金融產品

和服務。

今日的數據峰會吸引超過２６０名來自逾６０家銀行、數據分析服務供應商和數據提供方的

高層代表參與。在「金融科技２０２５」策略下，金管局鼓勵銀行積極使用替代數據，推動數據

型經濟發展。繼推出「商業數據通」後，局方舉辦是次峰會便利業界分享經驗和交流意見。



＊探討通過數碼化來簡化銀行業務流程＊



具體而言，峰會主要探討了以下三大主題：（１）通過數碼化以簡化銀行業務流程；（２）

利用替代數據提升數據分析能力；及（３）開發創新產品和服務。金管局指，業界按此三管齊下

，可為中小型企業提供更好的金融服務，並促進香港的普及金融發展。

是次峰會的專題討論環節探討了金融服務業如何把握機遇、加強自身的數碼和創新能力，以

應對日漸增長的客戶需求。此外，峰會亦強調善用數據和數碼化所帶來的潛在效益，並匯聚了十

多家數據提供方和數據分析服務供應商於峰會現場分享經驗。（ｃｌ）

