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04/05/2023 16:56

金管局：商業數據通已促成超過３１００宗貸款申請涉款逾２８億元

　　《經濟通通訊社４日專訊》金管局今日舉辦了首屆數據峰會，並在會上估計「商業數據通」
自去年１０月正式推出以來，促成了超過３１００宗貸款申請，總額逾２８億元。此外，金管局
亦計劃引入更多數據提供方，令「商業數據通」的數據源更多元化，涵蓋政府、物流和餐飲服務
數據。
　
＊峰會吸引逾６０家機構高層參與＊
　
　　金管局副總裁李達志表示，金管局致力推出便利措施和前瞻性舉措，以促進香港的數字經濟
發展。是次峰會提供討論空間，供與會者熱烈探討有關數據和數碼化的議題，加強「商業數據通
」生態圈內各持份者的聯繫，從而激發創意，鼓勵各方釋放數據潛能，開發更多創新的金融產品
和服務。
　　今日的數據峰會吸引超過２６０名來自逾６０家銀行、數據分析服務供應商和數據提供方的
高層代表參與。在「金融科技２０２５」策略下，金管局鼓勵銀行積極使用替代數據，推動數據
型經濟發展。繼推出「商業數據通」後，局方舉辦是次峰會便利業界分享經驗和交流意見。
　
＊探討通過數碼化來簡化銀行業務流程＊
　
　　具體而言，峰會主要探討了以下三大主題：（１）通過數碼化以簡化銀行業務流程；（２）
利用替代數據提升數據分析能力；及（３）開發創新產品和服務。金管局指，業界按此三管齊下
，可為中小型企業提供更好的金融服務，並促進香港的普及金融發展。
　　是次峰會的專題討論環節探討了金融服務業如何把握機遇、加強自身的數碼和創新能力，以
應對日漸增長的客戶需求。此外，峰會亦強調善用數據和數碼化所帶來的潛在效益，並匯聚了十
多家數據提供方和數據分析服務供應商於峰會現場分享經驗。（ｃｌ）

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