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04/05/2023 16:12

恒指全日收升２４９點報１９９４８，平保漲８％，潤啤逆市跌５％

　　《經濟通通訊社４日專訊》美國聯儲局一如市場預期，加息２５基點，並在政策聲明中剔除
未來進一步加息的措辭，暗示可能暫停加息步伐。不過，美國銀行業爆雷及聯邦債務危機未除，
克里姆林宮遭無人機襲擊又預示俄烏戰爭恐擴大，美股全面下挫。隔晚道指收跌２７０點；標普
５００收跌２８點；納指收跌５５點。
　　華爾街市場人士指出，聯儲局主席鮑威爾傳達的信息是，進一步的貨幣緊縮可能出現，也可
能不會，但降息似乎不在考慮範圍。
　　港股上升，恒生指數全日收報１９９４８，升２４９點或１﹒２７％，主板成交
１０５２﹒８９億元。恒生中國企業指數報６７１８，升１２９點或１﹒９６％。恒生科技指數
報３８５６，升２０點或０﹒５５％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、中國平安（０２３１８）及阿里巴巴－
ＳＷ（０９９８８）；騰訊控股收報３３７﹒８元，跌１﹒６元或０﹒４７％，成交５９﹒３７
億元；中國平安收升７﹒７３％，報５９﹒２５元，該股成交約５５５８萬股，涉資３２﹒４３
億元，盤中高見５９﹒２５元，最低見５４﹒７５元；阿里巴巴－ＳＷ收報８０﹒７元，升
０﹒３５元或０﹒４４％，成交２７﹒８４億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、中國平安
及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團（０３６９０）
；美團收報１３２元，升０﹒７元或０﹒５３％，成交１９﹒７９億元。
　　中信股份（００２６７）升５﹒６５％，收報１０﹒２８元；國壽（０２６２８）升
５﹒１９％，收報１５﹒４元；工行（０１３９８）升５﹒０５％，收報４﹒３７元；招行
（０３９６８）升４﹒７９％，收報３９﹒４元；中行（０３９８８）升４﹒１８％，收報
３﹒２４元。
　　另外，潤啤（００２９１）逆市收跌４﹒８１％，報５７﹒３５元，該股成交約１９１３萬
股，涉資１１﹒０８億元，盤中高見６０﹒９元，最低見５６﹒４元；百威亞太（０１８７６）
跌４﹒２９％，收報２２﹒３元。（ｋｙ）

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