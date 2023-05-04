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04/05/2023 08:05

《神州頭條》財經報章頭版摘要：「五一」假期消費增長強勁

　　《經濟通通訊４日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：　
　
《中國證券報》
　
厚植愛農情懷練就興農本領
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家主席習近平近日給中國農業大學科技小院的同學們回信稱，得知大家通過學校設立的科技小
院，深入田間地頭和村屯農家，在服務鄉村振興中解民生、治學問，我很欣慰。
　
二季度經濟增長將加快
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
「五一」假期，出行量激增；４月企業生產經營活動延續恢復發展態勢；多家國際機構上調中國
經濟發展預期??專家表示，當前消費活力潛力加快釋放，需求穩步擴大，與生產擴張一道夯實
經濟整體回升的基礎，二季度經濟增長有望進一步加快。　
　
業績穩定向好，上市公司財報暖意濃
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２０２３年上市公司經營保持向好勢頭，一季度合計實現營業收入１７﹒０５萬億元（人民幣．
下同）、淨利潤１﹒４９萬億元，同比分別增長３﹒７９％、１﹒４３％。專家指，這意味著，
上市公司作為經濟增長動力源的作用持續強化，作為實體經濟基本盤的地位更加鞏固。
　
　
《上海證券報》
　
厚植愛農情懷練就興農本領
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家主席習近平近日給中國農業大學科技小院的同學們回信稱，得知大家通過學校設立的科技小
院，深入田間地頭和村屯農家，在服務鄉村振興中解民生、治學問，我很欣慰。
　
「五一」假期消費增長強勁
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
文旅部數據顯示，「五一」假期全國國內旅遊人次和旅遊收入均超過２０１９年同期。國內旅遊
出遊合計２﹒７４億人次，同比增長７０﹒８３％，恢復至２０１９年同期的１１９﹒０９％；
實現國內旅遊收入１４８０﹒５６億元，同比增長１２８﹒９０％，恢復至２０１９年同期的
１００﹒６６％。
　
滬市公司２０２２年「成績單」可圈可點
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２０２２年，滬市公司整體生產經營展現較強韌性，修復態勢不斷鞏固。截至５月３日，滬市主
板１６８９家上市公司（除交大昂立外）已全部完成２０２２年年報披露：合計實現營業收入
５０﹒５５萬億元，同比增長６％；淨利潤４﹒１６萬億元，同比增長２％；扣非後淨利潤
３﹒９５萬億元，同比增長３％。
　
　
《證券時報》
　
厚植愛農情懷練就興農本領
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家主席習近平近日給中國農業大學科技小院的同學們回信稱，得知大家通過學校設立的科技小
院，深入田間地頭和村屯農家，在服務鄉村振興中解民生、治學問，我很欣慰。
　
２﹒７４億人次！「五一」遊客爆棚商家訂單接到手軟
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剛剛過去的「五一」假期迎來旅遊出行的高峰。經文旅部數據中心測算，全國國內旅遊出遊合計
２﹒７４億人次，同比增長７０﹒８３％，恢復至２０１９年同期的１１９﹒０９％；實現國內
旅遊收入１４８０﹒５６億元，同比增長１２８﹒９％，恢復至２０１９年同期的
１００﹒６６％。
　
「五一」消費熱折射中國經濟發展活力
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今年「五一」假期，全國各大城市重點商圈人流量明顯增長，旅遊出行、酒店住宿、影視娛樂都
呈現出較高漲幅。電影票房突破１５億元，遠超去年同期；全國餐飲消費規模較２０１９年增長
超９０％；長線出行的住宿訂單量較２０１９年增長超４０％。（ｌｃ）

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