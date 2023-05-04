《日入而息》本港銀行加Ｐ八分一厘，本港３月零售貨值略遜預期

《今天重點》

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余偉文稱美國加息符預期，香港銀行體系存款總額整體保持平穩；本港銀行對美國地區銀行無任

何風險敞口；本港逆周期緩衝資本比率維持１％；商業數據通已促成超過３１００宗貸款申請涉

款逾２８億元

滙豐上調港元最優惠利率１２﹒５點子至５﹒７５厘；將美元儲蓄存款戶口利率調高０﹒１２５

厘；渣打香港（０２８８８）下周一起上調最優惠利率０﹒１２５厘至６厘；中銀香港（０２３

８８）上調最優惠利率０﹒１２５厘至５﹒７５厘；恒生（０００１１）上調最優惠利率０﹒１

２５厘至５﹒７５厘；東亞（０００２３）下周一起上調最優惠利率０﹒１２５厘至６厘

３月零售貨值按年升４０﹒９％，首季升２４﹒１％

傳長和（００００１）與Ｖｏｄａｆｏｎｅ將就英電訊業務合併達協議，料月內公布

韓正出席英國國王加冕儀式，７－１２日訪葡萄牙荷蘭

五一假期全國出入境人次增２﹒２倍，恢復至疫前六成；五一假期廣東接待遊客增八成收入增倍

，紅色旅遊續火熱；五一北京接待遊客９１３萬人次，旅遊收入增７﹒５倍；上海五一假期接待

遊客１５６５萬人次，收入１８９億

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《即日市況》

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恒指全日收升２４９點報１９９４８，平保漲８％，潤啤逆市跌５％

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《深滬股市》

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滬指收升０﹒８２％三連漲，穩盤大軍抗擊內外利淡

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《美元匯價》

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ＥＣＢ仍有機會加息半厘，歐元可低位吸納

歐元最新報１﹒１０５３╱５５，日圓最新報１３４﹒５３╱５４

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《公司業績》

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第一太平（００１４２）菲律賓聯營ＰＬＤＴ上季少賺不足１％至９０﹒１５億披索

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《公司資訊》

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理想汽車（０２０１５）申請ＭｉｎｄＧＰＴ商標

中國石墨（０２２３７）今年計劃提升未加工石墨開採量至每年５０萬噸

百威亞太（０１８７６）首季高端及超高端產品銷量較疫前增長約２０％

戈壁大灣區表示正在澳門尋找投創機會，擬於埃及和孟加拉設辦公室

傳長和（００００１）與Ｖｏｄａｆｏｎｅ將就英電訊業務合併達協議，料月內公布

博安生物（０６９５５）地舒單抗注射液國際３期臨床試驗完成首例受試者入組

聯交所對民眾金融四名前董事作出紀律行動

未來世界（００５７２）增持中達集團（１３９）３０１萬股

信利國際（００７３２）４月綜合營業淨額按年跌３１﹒３％

誼礫控股（０００７６）成立附屬公司發展Ｗｅｂ３﹒０相關業務

聯通（００７６２）獲聯交所同意建議分拆智網科技上市

數碼通（００３１５）於中環海濱活動空間加設微型基站

第一服務控股（０２１０７）成立物業管理合營公司，注資５００萬元人民幣

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《國企紅籌》

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據報遠洋集團（０３３７７）關聯公司尋求延期付息

中集安瑞科（０３８９９）中標由漢思能源投資的香港首個加氫站項目

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《神州民企》

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融信中國（０３３０１）上月合約銷售額跌５２％，首四個月降７６％

美的置業（０３９９０）首４個月合同銷售金額按年升約２成

星盛商業（０６６６８）委任陳群生為行政總裁

稻草熊娛樂（０２１２５）張秋晨辭任執行董事，今日生效

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《中國要聞》

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韓正出席英國國王加冕儀式，７－１２日訪葡萄牙荷蘭

廣東市監局推動廣州創建全國網絡市場監管與服務示範區

五一假期全國出入境人次增２﹒２倍，恢復至疫前六成；五一假期廣東接待遊客增八成收入增倍

，紅色旅遊續火熱；五一北京接待遊客９１３萬人次，旅遊收入增７﹒５倍；上海五一假期接待

遊客１５６５萬人次，收入１８９億

去年保險業償付能力充足率達１９６％，風險總體可控

中國確認外長秦剛將出訪巴基斯坦，會見阿富汗外長

４月財新中國製造業ＰＭＩ錄４９﹒５，兩月後再收縮

人行３３０億逆回購利率持平，淨回籠５２９０億

秦剛冀緬方嚴厲打擊網絡詐騙，及時解救被困中方人員

文旅部表示五一國內遊２﹒７４億人次、收入１４８１億

商務部表示五一消費熱情高漲，零售餐飲銷售增近１９％

深圳９月起路邊攤可在劃定區域擺賣，允許商家外擺

中指院表示五一假期樓市平淡，較疫情前降幅逾兩成

京東斥６０億北京建四千套員工公寓，租金為市價一半

報告指近七成青年有３０％首付存款，兩成冀年內買房

廣東省農村信用社聯合社前黨委書記王碩平被雙開

十一部門明確醫美屬醫療活動，須遵守行業法律法規

五一海南免稅購物金額同比增１﹒２倍至８﹒８３億元

浙江副省長兼政協副主席落馬，主管省內金融事務十年

法巴中國與中行合作推廣數字人民幣錢包業務

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《寶島快訊》

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台股收升０﹒３６％，報１５６０９﹒０３點

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《國際要聞》

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美國參議院投票通過恢復太陽能電池板關稅至２５４％

基輔等多地傳爆炸聲，澤連斯基訪芬蘭後去向成謎

烏軍大反攻開始？裝甲部隊強攻扎波羅熱州俄軍防線

克里姆林宮遇襲影響中方派員訪烏？毛寧稱適時發消息

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《外圍經濟》

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ＳＥＣ要求大型對沖基金在重大損失後７２小時內報告

勞資談判破裂，南韓三星電子或面臨歷來首次工會罷工

巴西央行維持利率１３﹒７５厘不變

市場押注美國未來暫停緊縮周期，料有利亞洲股市

拜登將提名兩人分別出任聯儲局副主席和理事

歐洲央行料加息幅度降至２５基點，利率水平即將見頂

瑞信高級職員Ｐｒｉｃｅ離職，將加入富國銀行

英國經濟學家預計，英倫銀行僅會再加息２５基點一次

葛蘭素史克即將推出呼吸道合胞病毒疫苗

首宗ＮＦＴ內幕交易審判，疑犯被裁定罪名成立

美國地區銀行ＰａｃＷｅｓｔ盤後大跌，據悉考慮出售

防美國銀行爆雷危機波及，南韓加緊國內金融市場監控

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《大國博弈》

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布林肯冀重新安排訪華；克里獲中方邀講出席氣候會談

美協會稱不能缺席中國晶片市場，中方表示打壓難阻發展

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《美息見頂》

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美聯儲局暗示即將暫停加息，金價躍升至一年高位

中銀香港（０２３８８）美息達加息周期末段，地區銀行事件損信心；上調最優惠利率０﹒１２

５厘至５﹒７５厘

滙豐將美元儲蓄存款戶口利率調高０﹒１２５厘；上調港元最優惠利率１２﹒５點子至５﹒７５

厘

嘉信理財表示美息接近見頂，金融風險下美股或額外波動

安本表示信貸收緊料美國下半年陷衰退，看好盧比、泰銖

景順表示美國或有條件暫停加息，看好防禦型投資組合

經絡指若拆息續升銀行結餘下降，港銀仍有追加Ｐ壓力

美國加息符預期刪除進一步加息措辭，本港息率料不變

美聯表示港息僅加八分一厘，料５月一手交投超越兩千宗

香港置業表示港加息幅度溫和，料全年一手交投升逾６成

上商林俊泓料美息應已見頂，年底或減息２５點子

渣打香港（０２８８８）下周一起上調最優惠利率０﹒１２５厘至６厘

長實（０１１１３）加息短暫影響樓市成交量，成交量料減３０％

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《其他消息》

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中原按揭表示港銀加Ｐ對市民影響輕微，按息有上調壓力

深股通全日流出近２０億元；滬股通額度全日用３４﹒５億元，外資流出逾１４億元

富融銀行推Ｔｅｓｌａ電動車貸款利率低至３﹒９６％

外交部駐港公署強烈譴責美國國會中國委員會涉港謬論

旅監局表示五一長假入境團秩序大致暢順，無接獲投訴

Ｔａｐ ＆ Ｇｏ「拍住賞」交易宗數及金額按月升逾５倍及９倍

金管局紐約時段承接逾４６億港元沽盤，銀行結餘將跌穿４５０億；余偉文稱美國加息符預期，

香港銀行體系存款總額整體保持平穩；本港銀行對美國地區銀行無任何風險敞口；本港逆周期緩

衝資本比率維持１％；商業數據通已促成超過３１００宗貸款申請涉款逾２８億元

大灣區航空表示廣州琶洲港澳客運碼頭啟用有助鞏固香港航空樞紐地位

天星小輪船長工作期間猝死，勞工處稱將聯絡僱主確保僱員權益

截至５月１日，近２５萬ＡｌｉｐａｙＨＫ用戶用完首期消費券

李家超稱完善地區治理方案優化區議會職能，強化行政主導；廣州琶洲港澳客運碼頭首航，李家

超稱大灣區城市優勢互補好例子

消委會表示物業管理費佔家庭月入約７﹒４％，料費用將持續上升

澳門「五一」假期逾４９萬旅客訪澳；澳門賭場打鬥事件累計１３人被捕，禁入境１至５年

英駐港澳總領事表示ＢＮＯ移民政策至少延續至２０２５年

積金評級：４月強積金人均蝕１６００元，年初至今仍賺７４００元

３月零售貨值按年升４０﹒９％，首季升２４﹒１％

全運會香港可辦８個賽事，名單有待國家體育總局批核

２０２５年到期綠色零售債券本月派第２次息，年利率２﹒５厘

中原估價指數ＣＶＩ按周跌１１﹒５９點，預示樓價窄幅橫行

土地共享先導計劃延長申請期一年

報告指香港去年未償還政府債務創紀錄，人均負債近２１萬元

微信五一期間港澳線下消費金額按年增１﹒３７倍

許正宇向亞行副行長介紹港交所國際碳市場交易平台

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