《國金頭條》蘋果財報優預期，但地區銀行再被拋售，美股全線下挫

《經濟通通訊社５日專訊》蘋果公司公布第二季財報，銷售超過華爾街預期，ｉＰｈｏｎｅ

在行業逆風下表現優於預期。但地區銀行再陷拋售潮，牽連美國股市整體氣氛，各大股指周四

（４日）全線下挫。

道指下跌２８６﹒５點，或０﹒９％，報３３１２７﹒７４點。標普５００指數下跌

２９﹒５３點，或０﹒７％，報４０６１﹒２２點，是連續第４天收低。納指跌５８﹒９３點，

或０﹒５％，報１１９６６﹒４點。

蘋果銷售額下滑２﹒５％至９４８億美元，但高於市場預期的９２６億美元。業績發布後蘋

果盤後一度上漲超過２％，收於１６５﹒７９美元，今年累計上漲２８％。

不過，銀行業爆雷危機繼續擴大。Ｗｅｓｔｅｒｎ Ａｌｌｉａｎｃｅ Ｂａｎｃｏｒｐ和

ＰａｃＷｅｓｔ Ｂａｎｃｏｒｐ兩家地區銀行一度雙雙重挫６０％以上，收盤時分別下跌

３８％和５１％。據悉，兩家銀行都正在探索戰略方案，包括出售。華爾街恐慌指標ＶＩＸ指數

飆升，達到關鍵的２０大關。



＊ＥＣＢ加息２５基點歐元回落＊



歐洲央行（ＥＣＢ）同日一如外間預料，決定放緩加息幅度，由此前的５０個基點下調至

２５基點。ＥＣＢ做出宣布後，歐元兌美元回落，跌０﹒４％至１﹒１０１４美元。美匯指數微

升０﹒０７％，至１０１﹒４１。而日圓連續３天走高， 美元兌日圓下跌０﹒４％，至

１３４﹒１５。

紐約期金漲１８﹒７美元，報每盎司２０５５﹒７美元，是歷史次高收盤價，也是自

２０２０ 年８月６日以來最高價。原油收盤基本持平，紐約期油下跌４美仙，報每桶

６８﹒５６美元。布蘭特期油上漲１７美仙，報每桶７２﹒５０美元。（ｊｆ）

