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05/05/2023 07:50

《國金頭條》蘋果財報優預期，但地區銀行再被拋售，美股全線下挫

　　《經濟通通訊社５日專訊》蘋果公司公布第二季財報，銷售超過華爾街預期，ｉＰｈｏｎｅ
在行業逆風下表現優於預期。但地區銀行再陷拋售潮，牽連美國股市整體氣氛，各大股指周四
（４日）全線下挫。
　　道指下跌２８６﹒５點，或０﹒９％，報３３１２７﹒７４點。標普５００指數下跌
２９﹒５３點，或０﹒７％，報４０６１﹒２２點，是連續第４天收低。納指跌５８﹒９３點，
或０﹒５％，報１１９６６﹒４點。
　　蘋果銷售額下滑２﹒５％至９４８億美元，但高於市場預期的９２６億美元。業績發布後蘋
果盤後一度上漲超過２％，收於１６５﹒７９美元，今年累計上漲２８％。
　　不過，銀行業爆雷危機繼續擴大。Ｗｅｓｔｅｒｎ　Ａｌｌｉａｎｃｅ　Ｂａｎｃｏｒｐ和
ＰａｃＷｅｓｔ　Ｂａｎｃｏｒｐ兩家地區銀行一度雙雙重挫６０％以上，收盤時分別下跌
３８％和５１％。據悉，兩家銀行都正在探索戰略方案，包括出售。華爾街恐慌指標ＶＩＸ指數
飆升，達到關鍵的２０大關。
　
＊ＥＣＢ加息２５基點歐元回落＊
　
　　歐洲央行（ＥＣＢ）同日一如外間預料，決定放緩加息幅度，由此前的５０個基點下調至
２５基點。ＥＣＢ做出宣布後，歐元兌美元回落，跌０﹒４％至１﹒１０１４美元。美匯指數微
升０﹒０７％，至１０１﹒４１。而日圓連續３天走高，　美元兌日圓下跌０﹒４％，至
１３４﹒１５。
　　紐約期金漲１８﹒７美元，報每盎司２０５５﹒７美元，是歷史次高收盤價，也是自
２０２０　年８月６日以來最高價。原油收盤基本持平，紐約期油下跌４美仙，報每桶
６８﹒５６美元。布蘭特期油上漲１７美仙，報每桶７２﹒５０美元。（ｊｆ）

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