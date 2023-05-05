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05/05/2023 12:07

恒指半日升１２８點報２００７６，恒隆地產升６％海爾智家跌５％

　　《經濟通通訊社５日專訊》蘋果公司公布第二季財報，銷售超過華爾街預期，ｉＰｈｏｎｅ
在行業逆風下表現優於預期。蘋果銷售額下滑２﹒５％至９４８億美元，但高於市場預期的
９２６億美元。另外，歐洲央行一如預料，加息２５基點。
　　美國地區銀行再陷拋售潮，牽連美股整體氣氛，各大股指周四（４日）全線下挫。道指收跌
２８６點；標普５００收跌２９點；納指收跌５８點。
　　港股上升，恒生指數半日收報２００７６，升１２８點或０﹒６４％，主板成交
５７９﹒１１億元。恒生中國企業指數報６８０９，升９０點或１﹒３５％。恒生科技指數報
３９１７，升６１點或１﹒５８％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、建設銀行（００９３９）及中國平安
（０２３１８）；騰訊控股收報３４２﹒６元，升４﹒８元或１﹒４２％，成交２９﹒８８億元
；建設銀行收報５﹒４３元，升０﹒０７元或１﹒３１％，成交２６﹒９８億元；中國平安收報
６０﹒０５元，升０﹒８元或１﹒３５％，成交１９﹒１４億元。國指三大成交股份依次為騰訊
控股、建設銀行及中國平安。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ
（０９９８８）及美團（０３６９０）；阿里巴巴－ＳＷ收報８２元，升１﹒３元或１﹒６１％
，成交１５﹒１４億元；美團收報１３６元，升４元或３﹒０３％，成交１３﹒６３億元。
　　恒隆地產（００１０１）升５﹒５６％，報１４﹒４４元，該股成交約６３５萬股，涉資
９０４６萬元，盤中高見１４﹒４８元，最低見１３﹒７４元；碧桂園（０２００７）升
５﹒５３％，報２﹒１元；百度（０９８８８）升４﹒６８％，報１２０﹒７元；招行
（０３９６８）升３﹒５５％，報４０﹒８元；龍湖（００９６０）升３﹒０７％，報２１﹒８
元；中海外（００６８８）升３％，報２０﹒２５元。
　　另外，海爾智家（０６６９０）逆市跌５﹒３％，報２４﹒１元，該股成交約５８５萬股，
涉資１﹒４３億元，盤中高見２５﹒８元，最低見２４元；九置（０１９９７）跌２﹒２９％，
報４２﹒７５元。（ｋｙ）

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