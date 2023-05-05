《盤後部署》友邦跌逾３％拖低大市表現，短線失守７８元宜減倉

《經濟通通訊社５日專訊》隔晚美股三大指數皆跌，當中道指在波音、迪士尼、高盛等重磅

股拖累下，收市跌近２９０點，標指跌超過０﹒７％。

恒指延續上日升勢，高開１１２點，報２００６１。科技股之中，百度（０９８８８）高開

３﹒３８％，報１１９﹒２元；京東（０９６１８）高開２﹒３３％，報１４０﹒７元。上日大

升７﹒２３％的平保（０２３１８）高開２﹒７８％，報６０﹒９元。



＊滬深股市皆跌＊



內房股如碧桂園（０２００７）、中海外（００６８８）、潤地（０１１０９）等繼續造好

，隔晚在美股造好的造車新勢力小鵬（０９８６８）及蔚來（０９８６６）同樣上升，恒指維持

升勢，惟主要科技股只是維持平穩走勢，友邦（０１２９９）的下跌更遏制恒指的升勢。

恒指早段最多升逾２５０點至２０２０８，之後維持窄幅上落，兩萬關在收市時總算守得住

。全日收報２００４９，升１００點或升０﹒５％，主板成交９８２﹒７５億元。國企指數報

６７９７，升７８點或升１﹒１８％。恒生科技指數報３８９５，升３９點或升１﹒０３％。

內地股市方面，上證綜合指數報３３３４，跌１５點或跌０﹒４８％，成交４９９２﹒９４

億元人民幣；深證成份指數報１１１８０，跌９２點或跌０﹒８２％，成交２６９１﹒０５億元

人民幣。



＊友邦連續第三日下跌＊



友邦為跌幅第二大的藍籌股，收市跌３﹒４３％，報８１﹒５５元，該股成交約２５８０萬

股，涉資２１﹒２７億元，盤中高見８４﹒８５元，最低見８０﹒６元。

消息方面，港交所（００３８８）本周起為港元與人民幣雙櫃台模式進行測試，但據報多間

券商反映測試未如理想，包括系統未及更新支援，擔心未能配合，甚至影響推出的時間。自３月

起，累計約２０間企業申請增設人民幣櫃台，當中包括騰訊（００７００）、快手

（０１０２４）等獲北水追捧的科企，亦有新地（０００１６）、友邦等傳統藍籌，今日以友邦

的股價表現較遜色。

友邦自４月２日未能成功突破８７元後，走勢開始轉差，連續三個交易日下跌，累計跌逾

４％。今日以大陰燭跌穿２０、１０及５０天線，短線較大機會下試３月２２日裂口上升的低位

７８﹒７５元，該處目前亦在２５０天線附近。若然失守７８元，持貨者宜盡快減倉，７０元亦

失守則離場。（ｅｒ）

