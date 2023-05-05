《盤後部署》友邦跌逾３％拖低大市表現，短線失守７８元宜減倉

《經濟通通訊社５日專訊》隔晚美股三大指數皆跌，當中道指在波音、迪士尼、高盛等重磅
股拖累下，收市跌近２９０點，標指跌超過０﹒７％。
恒指延續上日升勢，高開１１２點，報２００６１。科技股之中，百度（０９８８８）高開
３﹒３８％，報１１９﹒２元；京東（０９６１８）高開２﹒３３％，報１４０﹒７元。上日大
升７﹒２３％的平保（０２３１８）高開２﹒７８％，報６０﹒９元。
＊滬深股市皆跌＊
內房股如碧桂園（０２００７）、中海外（００６８８）、潤地（０１１０９）等繼續造好
，隔晚在美股造好的造車新勢力小鵬（０９８６８）及蔚來（０９８６６）同樣上升，恒指維持
升勢，惟主要科技股只是維持平穩走勢，友邦（０１２９９）的下跌更遏制恒指的升勢。
恒指早段最多升逾２５０點至２０２０８，之後維持窄幅上落，兩萬關在收市時總算守得住
。全日收報２００４９，升１００點或升０﹒５％，主板成交９８２﹒７５億元。國企指數報
６７９７，升７８點或升１﹒１８％。恒生科技指數報３８９５，升３９點或升１﹒０３％。
內地股市方面，上證綜合指數報３３３４，跌１５點或跌０﹒４８％，成交４９９２﹒９４
億元人民幣；深證成份指數報１１１８０，跌９２點或跌０﹒８２％，成交２６９１﹒０５億元
人民幣。
＊友邦連續第三日下跌＊
友邦為跌幅第二大的藍籌股，收市跌３﹒４３％，報８１﹒５５元，該股成交約２５８０萬
股，涉資２１﹒２７億元，盤中高見８４﹒８５元，最低見８０﹒６元。
消息方面，港交所（００３８８）本周起為港元與人民幣雙櫃台模式進行測試，但據報多間
券商反映測試未如理想，包括系統未及更新支援，擔心未能配合，甚至影響推出的時間。自３月
起，累計約２０間企業申請增設人民幣櫃台，當中包括騰訊（００７００）、快手
（０１０２４）等獲北水追捧的科企，亦有新地（０００１６）、友邦等傳統藍籌，今日以友邦
的股價表現較遜色。
友邦自４月２日未能成功突破８７元後，走勢開始轉差，連續三個交易日下跌，累計跌逾
４％。今日以大陰燭跌穿２０、１０及５０天線，短線較大機會下試３月２２日裂口上升的低位
７８﹒７５元，該處目前亦在２５０天線附近。若然失守７８元，持貨者宜盡快減倉，７０元亦
失守則離場。（ｅｒ）
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