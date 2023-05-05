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05/05/2023 15:27

【外圍經濟】汽車需求放緩，德國３月工廠訂單按月大跌１０﹒７％

　　《經濟通通訊社５日專訊》歐洲央行（ＥＣＢ）放慢加息幅度次日，德國聯邦統計局公布最
新數據，該國３月工廠訂單按月下跌１０﹒７％，是新冠疫情爆發以來最大跌幅，遠高於市場預
期的２﹒３％跌幅。
　　汽車和汽車零件的訂單下滑尤為明顯。ＥＣＢ行長拉加德此前在宣布議息決定時亦指出，歐
元區廠商的營商環境正在惡化。（ｊｆ）

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