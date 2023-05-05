【外圍經濟】汽車需求放緩，德國３月工廠訂單按月大跌１０﹒７％

《經濟通通訊社５日專訊》歐洲央行（ＥＣＢ）放慢加息幅度次日，德國聯邦統計局公布最

新數據，該國３月工廠訂單按月下跌１０﹒７％，是新冠疫情爆發以來最大跌幅，遠高於市場預

期的２﹒３％跌幅。

汽車和汽車零件的訂單下滑尤為明顯。ＥＣＢ行長拉加德此前在宣布議息決定時亦指出，歐

元區廠商的營商環境正在惡化。（ｊｆ）

