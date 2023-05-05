《異動股》融創升逾１２％，８５％債務持有人同意重組協議

《經濟通通訊社５日專訊》融創中國（０１９１８）現價升１２﹒０３％，報１﹒７７元，

以現價計，該股暫連升２日，累計升幅２１﹒２３％。該股成交約２２１１萬股，涉資３７７２

萬元。

融創中國公布，有關境外債務重組，昨天經延長同意費截止，佔現有債務約８５％的同意債

權人已加入重組支持協議。與債權人小組訂立之重組支持協議，早前已獲超過７５％的現有債務

持有人已遞交加入重組支持協議的函件。

現時，恒生指數報２０１６１，升２１３點或升１﹒０７％，主板成交２１０﹒９２億元。

國企指數報６８２１，升１０２點或升１﹒５２％。恒生科技指數報３９２７，升７１點或升

１﹒８６％。

即月期指新報２０１２７，升２０５點，低水３５點。即月國指期貨報６８３６，升９８點

，高水１５點。即月科指期貨新報３９３６，升７２點，高水６點。

上證綜合指數報３３５２，升１點或升０﹒０５％，成交１３６８﹒５３億元人民幣。

深證成份指數報１１２３０，跌４２點或跌０﹒３８％，成交１５１４﹒３１億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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融創中國（０１９１８） １﹒７７元 升１２﹒０３％

融創服務（０１５１６） ２﹒８７元 升５﹒９０％

碧桂園（０２００７） ２﹒０７元 升４﹒０２％

龍湖（００９６０） ２１﹒９０元 升３﹒５５％

萬科企業（０２２０２） １２﹒１２元 升３﹒０６％

新城發展（０１０３０） １﹒６９元 升３﹒６８％

潤地（０１１０９） ３６﹒１５元 升１﹒９７％

中海外（００６８８） ２０﹒２０元 升２﹒７５％

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（ｈｃ）

