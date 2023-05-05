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05/05/2023 09:55

《異動股》融創升逾１２％，８５％債務持有人同意重組協議

　　《經濟通通訊社５日專訊》融創中國（０１９１８）現價升１２﹒０３％，報１﹒７７元，
以現價計，該股暫連升２日，累計升幅２１﹒２３％。該股成交約２２１１萬股，涉資３７７２
萬元。
　　融創中國公布，有關境外債務重組，昨天經延長同意費截止，佔現有債務約８５％的同意債
權人已加入重組支持協議。與債權人小組訂立之重組支持協議，早前已獲超過７５％的現有債務
持有人已遞交加入重組支持協議的函件。
　　現時，恒生指數報２０１６１，升２１３點或升１﹒０７％，主板成交２１０﹒９２億元。
國企指數報６８２１，升１０２點或升１﹒５２％。恒生科技指數報３９２７，升７１點或升
１﹒８６％。
　　即月期指新報２０１２７，升２０５點，低水３５點。即月國指期貨報６８３６，升９８點
，高水１５點。即月科指期貨新報３９３６，升７２點，高水６點。
　　上證綜合指數報３３５２，升１點或升０﹒０５％，成交１３６８﹒５３億元人民幣。
　　深證成份指數報１１２３０，跌４２點或跌０﹒３８％，成交１５１４﹒３１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　融創中國（０１９１８）　　１﹒７７元　升１２﹒０３％
　　融創服務（０１５１６）　　２﹒８７元　　升５﹒９０％
　　碧桂園（０２００７）　　　２﹒０７元　　升４﹒０２％
　　龍湖（００９６０）　　　２１﹒９０元　　升３﹒５５％
　　萬科企業（０２２０２）　１２﹒１２元　　升３﹒０６％
　　新城發展（０１０３０）　　１﹒６９元　　升３﹒６８％
　　潤地（０１１０９）　　　３６﹒１５元　　升１﹒９７％
　　中海外（００６８８）　　２０﹒２０元　　升２﹒７５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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