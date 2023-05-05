【北水炒Ｄ乜】淨流出９﹒８１億元，買中行沽建行

《經濟通通訊社５日專訊》今日恒指高開１１２點，報２００６１點。最高升２６０點報
２０２０８點，最低升１９點報１９９６８點。恒指收報２００４９點，升１００點或０﹒５％
。
北水全日淨流出９﹒８１億元，上日淨流入２８﹒１５億元。北水淨買入最多的個股依次是
中國銀行（０３９８８）、美團（０３６９０）、中國移動（００９４１）；淨賣出最多的依次
是建設銀行（００９３９）、盈富基金（０２８００）、香港交易所（００３８８）。
主板成交９８２﹒７５億元減少６﹒７％。其中港股通成交２９１﹒９億元，佔總成交
２９﹒７％。
＊中信証券料銀行業將修復盈利增速＊
中信証券發研報指，預計第二季起銀行業息差二階導改善、下半年開始一階導改善，資本市
場與財富市場穩步回暖，預計年內後續季度營收與盈利增速出現修復，板塊步入可積極配置階段
。個股方面，中信証券建議關注優質公司的業績修復驅動估值修復，加上對應個體銀行資產質量
周期向好帶來的估值空間，另可關注「中特估」概念催化行情的可持續性，尤其是超預期自上而
下政策推進對估值提升的作用。
中國銀行升０﹒９３％報３﹒２７元，北水淨買入５﹒４億元；美團升２﹒７３％報
１３５﹒６元，北水淨買入２﹒４億元；中國移動無升跌報６８﹒４５元，北水淨買入１﹒９億
元。
建設銀行升１﹒３１％報５﹒４３元，北水淨賣出１２﹒３億元；盈富基金升０﹒５％報
２０﹒１６元，北水淨賣出４﹒５億元；香港交易所跌０﹒６８％報３１９﹒６元，北水淨賣出
２﹒４億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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中國銀行 （０３９８８） ５﹒４１
美團 （０３６９０） ２﹒３９
中國移動 （００９４１） １﹒８７
快手 （０１０２４） １﹒２３
中國電信 （００７２８） ０﹒９０
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淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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建設銀行 （００９３９） －１２﹒２８
盈富基金 （０２８００） －４﹒５３
香港交易所 （００３８８） －２﹒３７
中芯國際 （００９８１） －１﹒２９
騰訊控股 （００７００） －０﹒５９
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