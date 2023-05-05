【北水炒Ｄ乜】淨流出９﹒８１億元，買中行沽建行

《經濟通通訊社５日專訊》今日恒指高開１１２點，報２００６１點。最高升２６０點報

２０２０８點，最低升１９點報１９９６８點。恒指收報２００４９點，升１００點或０﹒５％

。

北水全日淨流出９﹒８１億元，上日淨流入２８﹒１５億元。北水淨買入最多的個股依次是

中國銀行（０３９８８）、美團（０３６９０）、中國移動（００９４１）；淨賣出最多的依次

是建設銀行（００９３９）、盈富基金（０２８００）、香港交易所（００３８８）。

主板成交９８２﹒７５億元減少６﹒７％。其中港股通成交２９１﹒９億元，佔總成交

２９﹒７％。



＊中信証券料銀行業將修復盈利增速＊



中信証券發研報指，預計第二季起銀行業息差二階導改善、下半年開始一階導改善，資本市

場與財富市場穩步回暖，預計年內後續季度營收與盈利增速出現修復，板塊步入可積極配置階段

。個股方面，中信証券建議關注優質公司的業績修復驅動估值修復，加上對應個體銀行資產質量

周期向好帶來的估值空間，另可關注「中特估」概念催化行情的可持續性，尤其是超預期自上而

下政策推進對估值提升的作用。

中國銀行升０﹒９３％報３﹒２７元，北水淨買入５﹒４億元；美團升２﹒７３％報

１３５﹒６元，北水淨買入２﹒４億元；中國移動無升跌報６８﹒４５元，北水淨買入１﹒９億

元。

建設銀行升１﹒３１％報５﹒４３元，北水淨賣出１２﹒３億元；盈富基金升０﹒５％報

２０﹒１６元，北水淨賣出４﹒５億元；香港交易所跌０﹒６８％報３１９﹒６元，北水淨賣出

２﹒４億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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中國銀行 （０３９８８） ５﹒４１

美團 （０３６９０） ２﹒３９

中國移動 （００９４１） １﹒８７

快手 （０１０２４） １﹒２３

中國電信 （００７２８） ０﹒９０

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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建設銀行 （００９３９） －１２﹒２８

盈富基金 （０２８００） －４﹒５３

香港交易所 （００３８８） －２﹒３７

中芯國際 （００９８１） －１﹒２９

騰訊控股 （００７００） －０﹒５９

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