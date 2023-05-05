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05/05/2023 17:51

【北水炒Ｄ乜】淨流出９﹒８１億元，買中行沽建行

　　《經濟通通訊社５日專訊》今日恒指高開１１２點，報２００６１點。最高升２６０點報
２０２０８點，最低升１９點報１９９６８點。恒指收報２００４９點，升１００點或０﹒５％

　　北水全日淨流出９﹒８１億元，上日淨流入２８﹒１５億元。北水淨買入最多的個股依次是
中國銀行（０３９８８）、美團（０３６９０）、中國移動（００９４１）；淨賣出最多的依次
是建設銀行（００９３９）、盈富基金（０２８００）、香港交易所（００３８８）。
　　主板成交９８２﹒７５億元減少６﹒７％。其中港股通成交２９１﹒９億元，佔總成交
２９﹒７％。
　
＊中信証券料銀行業將修復盈利增速＊
　
　　中信証券發研報指，預計第二季起銀行業息差二階導改善、下半年開始一階導改善，資本市
場與財富市場穩步回暖，預計年內後續季度營收與盈利增速出現修復，板塊步入可積極配置階段
。個股方面，中信証券建議關注優質公司的業績修復驅動估值修復，加上對應個體銀行資產質量
周期向好帶來的估值空間，另可關注「中特估」概念催化行情的可持續性，尤其是超預期自上而
下政策推進對估值提升的作用。
　　中國銀行升０﹒９３％報３﹒２７元，北水淨買入５﹒４億元；美團升２﹒７３％報
１３５﹒６元，北水淨買入２﹒４億元；中國移動無升跌報６８﹒４５元，北水淨買入１﹒９億
元。
　　建設銀行升１﹒３１％報５﹒４３元，北水淨賣出１２﹒３億元；盈富基金升０﹒５％報
２０﹒１６元，北水淨賣出４﹒５億元；香港交易所跌０﹒６８％報３１９﹒６元，北水淨賣出
２﹒４億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國銀行　（０３９８８）　　　　　　５﹒４１
　　美團　　　（０３６９０）　　　　　　２﹒３９
　　中國移動　（００９４１）　　　　　　１﹒８７
　　快手　　　（０１０２４）　　　　　　１﹒２３
　　中國電信　（００７２８）　　　　　　０﹒９０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　建設銀行　　（００９３９）　　　　－１２﹒２８
　　盈富基金　　（０２８００）　　　　　－４﹒５３
　　香港交易所　（００３８８）　　　　　－２﹒３７
　　中芯國際　　（００９８１）　　　　　－１﹒２９
　　騰訊控股　　（００７００）　　　　　－０﹒５９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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