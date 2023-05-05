【美息見頂】工銀亞洲上調最優惠利率０﹒１２５厘至６厘

《經濟通通訊社５日專訊》工銀亞洲宣布，港元最優惠利率將由年息５﹒８７５厘調整至６

厘，幅度為０﹒１２５厘。同時，戶口結餘達５０００元或以上的港元儲蓄存款利率，將由年息

０﹒６２５厘調整至年息０﹒７５厘，以上調整由下周一（８日）起生效。（ｂｉ）

