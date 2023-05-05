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即市新聞

05/05/2023 19:18

【互換通】港交所：互換通５月１５日啟動，初期先開通北向交易

　　《經濟通通訊社５日專訊》港交所（００３８８）表示，歡迎中國人民銀行、香港證監會、
香港金管局就啟動香港與內地利率互換市場互聯互通合作（互換通）發布聯合新聞稿。互換通將
於今年５月１５日啟動，初期先行開通北向交易，允許香港及其他國家和地區的境外投資者通過
兩地基礎設施互聯互通參與內地銀行間金融衍生品市場。
　　港交所旗下香港場外結算公司與中國外匯交易中心、上海清算所於２０２２年７月４日簽署
了互換通框架協議以開展各項籌備工作，目前三方已準備就緒，將通過建立基礎設施連接，共同
支持互換通的運作。
　　港交所集團行政總裁歐冠昇表示，互換通是互聯互通機制的又一創新，也是全球首個衍生產
品市場的聯通機制，將進一步深化香港與內地金融市場的合作，促進兩地金融市場健康發展，提
升香港作為國際金融中心的地位。將與內地夥伴和市場各方通力合作，確保互換通的順利推出，
連接中國與世界。
　　在互換通機制下，外匯交易中心與人民銀行認可的境外電子交易平台互聯，為境外投資者提
供交易服務。初期可交易品種為利率互換產品，報價、交易及結算幣種為人民幣。
　　香港場外結算公司與上海清算所通過建立中央對手方清算機構互聯互通，共同向境內外投資
者提供清算、結算服務，其中香港場外結算公司服務境外投資者，上海清算所服務境內投資者。
（ｂｉ）
　
　
　

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