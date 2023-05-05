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即市新聞

05/05/2023 17:20

【夜期時段】即月期指最新報１９９７６點，跌８點，低水７３點

　　《經濟通通訊社５日專訊》即月期指在夜期時段開市報１９９９９點，升１５點，低水５０
點，最新報１９９７６點，跌８點，低水７３點，合約成交１３７張。
　　即月國指期貨在夜期時段開市報６８００點，跌３點，高水２點，最新報６８０７點，升４
點，高水９點，合約成交２６０張。

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