【夜期時段】即月期指最新報１９９７６點，跌８點，低水７３點

《經濟通通訊社５日專訊》即月期指在夜期時段開市報１９９９９點，升１５點，低水５０
點，最新報１９９７６點，跌８點，低水７３點，合約成交１３７張。
即月國指期貨在夜期時段開市報６８００點，跌３點，高水２點，最新報６８０７點，升４
點，高水９點，合約成交２６０張。
etnet榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多
|財經熱話05/05/2023
【匯控ＡＧＭ】杜嘉祺：分拆將嚴重破壞股東價值 令股息面臨風險
|中國故事05/05/2023
《神州經脈》財新服務業PMI降 股份制銀行降息 滬指止三連升
|財經熱話05/05/2023
《嚟緊炒D乜》理想汽車4月銷量創紀錄 中長線上望165銀
|香港要聞05/05/2023
運輸署:全港85%車輛已領取易通行車輛貼
|財經熱話05/05/2023
融創境外債重組有新進展帶挈同業齊造好 想買內房可以點揀？
|財經熱話05/05/2023
【分拆滙豐】滙控分拆議案AGM今表決 平保滙豐立場迥異添變數
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰