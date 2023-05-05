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即市新聞

05/05/2023 20:04

《再戰明天》日本公布ＰＭＩ，美國公布批發庫存

　　《經濟通通訊社５日專訊》日本公布ＰＭＩ，及美國公布批發庫存，料為下周一（８日）市
場焦點。
　　各國重要經濟活動方面，本港時間下周一晚９：１５ｐｍ，德國財政部長林德納在德國稅務
顧問的會議上發表主旨演講。
　
＊澳洲公布建築許可，德國公布工業生產＊
　
　　數據方面，下周日中國公布４月外匯儲備，料由３１８３８﹒７億美元升至３１９２０億美
元。下周一本港時間８：３０ａｍ，日本公布４月綜合採購經理人指數；４月服務業採購經理人
指數。本港時間９：３０ａｍ，澳洲公布３月建築許可，月率升幅料由４％擴大至４﹒６％；４
月ＮＡＢ企業信心指數。本港時間２：００ｐｍ，德國公布３月工業生產。本港時間
１０：００ｐｍ，美國公布３月批發庫存，月率升幅料維持於０﹒１％；３月批發貿易。
　　在本港，下周一公布業績的公司有：駿傑集團控股（０８１８８）、信義儲電
（０８３２８）、海王英特龍（０８３２９）、弘浩國際控股（０８３７５）、鉅京控股
（０８４５０）、新達控股（０８４７１）、飛霓控股（０８４８０）、駿碼半導體
（０８４９０）、１９５７　＆　ＣＯ﹒（０８４９５）、凱富善集團控股（０８５１２）、永
聯豐控股（０８６１７）等。
　　此外，下周一心泰醫療（０２２９１）將有基石投資者持股解禁。（ｗａ）

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