《再戰明天》日本公布ＰＭＩ，美國公布批發庫存

《經濟通通訊社５日專訊》日本公布ＰＭＩ，及美國公布批發庫存，料為下周一（８日）市

場焦點。

各國重要經濟活動方面，本港時間下周一晚９：１５ｐｍ，德國財政部長林德納在德國稅務

顧問的會議上發表主旨演講。



＊澳洲公布建築許可，德國公布工業生產＊



數據方面，下周日中國公布４月外匯儲備，料由３１８３８﹒７億美元升至３１９２０億美

元。下周一本港時間８：３０ａｍ，日本公布４月綜合採購經理人指數；４月服務業採購經理人

指數。本港時間９：３０ａｍ，澳洲公布３月建築許可，月率升幅料由４％擴大至４﹒６％；４

月ＮＡＢ企業信心指數。本港時間２：００ｐｍ，德國公布３月工業生產。本港時間

１０：００ｐｍ，美國公布３月批發庫存，月率升幅料維持於０﹒１％；３月批發貿易。

在本港，下周一公布業績的公司有：駿傑集團控股（０８１８８）、信義儲電

（０８３２８）、海王英特龍（０８３２９）、弘浩國際控股（０８３７５）、鉅京控股

（０８４５０）、新達控股（０８４７１）、飛霓控股（０８４８０）、駿碼半導體

（０８４９０）、１９５７ ＆ ＣＯ﹒（０８４９５）、凱富善集團控股（０８５１２）、永

聯豐控股（０８６１７）等。

此外，下周一心泰醫療（０２２９１）將有基石投資者持股解禁。（ｗａ）

