【分拆匯豐】匯控分拆議案ＡＧＭ今表決，平保匯豐立場迥異添變數

《經濟通通訊社５日專訊》匯控（００００５）２０２３年股東周年大會將於今日倫敦時間

上午１１時正，即香港時間下午６時正舉行，當中最為人熱議的話題，便是有股東提出第１７項

和第１８項決議案，分別是有關分拆以及策略檢討的決議案，贊成及反對雙方均各執一詞，反對

一方認為分拆匯控亞洲業務將大大削弱匯控的國際業務模式，不利未來發展；而贊成一方則認為

，分拆亞洲業務，能釋放當中的潛在價值，亦有助緩解地緣政治風險。



＊匯控突取消派息，小股東晴天霹靂＊



新冠肺炎疫情在２０２０年席捲全球，導致環球經濟衰退，而匯控在２０２０年４月１日宣

布，接獲英倫銀行透過審慎監管局發出的書面通知，要求取消派發２０１９年第四次每股

０﹒２１美元股息，並停止派發２０２０年前三次的中期息，其後匯控股價一路下跌，直至

２０２０年１０月才開始反彈。

在本港股市一直流傳「聖誕鐘，買匯豐」的說法，因匯豐作為傳統大藍籌，在股息方面亦有

不錯回報，其本地大銀行的角色亦一直受市民所熟悉，故匯豐在香港股民中一直也受到追捧，不

少股民也會把部分資產投資在匯豐身上，藉著派息來養老。



＊小股東團體倡分拆匯控亞洲業務＊



不過，匯豐突如其來宣布取消派息，使不少股民大失所望，有小股東組成團體要求匯控分拆

亞洲業務，釋放當中的潛在價值，有利集團的市值和派息策略，長遠亦能讓集團避免國際地緣政

治風險，並指其亞洲業務貢獻的利潤，都被用作補貼歐美市場，損害股東利益之餘，亦阻礙了集

團的長遠發展。

其後更有股東組織「分拆匯控關注組」股東在２０２３年股東周年大會上提出第１７項和第

１８項決議案，分別是有關分拆以及策略檢討的決議案，引來各方熱議，匯控管理層更在出席香

港股東之非正式會議時呼籲股東就上述兩項議案投反對票。



＊平保資管支持兩議案，倡由分拆改為戰略重組＊



至於匯控主要股東平保（０２３１８）則力促分拆等兩項議案。平保旗下平安資管董事長兼

首席執行官黃勇表示，留意到有維權股東提出第１７和１８項決議案，經仔細研究，原則上支持

這兩項議案，希望匯控以開放的態度聽取、研究股東意見，並建議匯控將原來的分拆方案，調整

為戰略重組方案。

黃勇認為，戰略重組方案完全可以解決匯控的顧慮，包括但不限於環球價值、營運成本、法

律障礙等問題。無論是哪個方案，都堅持兩個原則：第一，匯豐仍是總部在亞洲的上市銀行的控

股股東，以維持全球業務線的協同效應；第二，都將為匯豐股東帶來巨大收益，包括釋放價值、

減少資本要求、提升長期效率、緩解地緣政治風險和重新定位競爭局勢。

他又指，匯豐誇大重組成本和風險，結構性重組方案會產生一些增量成本，但認為應該以開

放的態度權衡這些成本與收益。對於匯控管理層曾稱分拆亞洲須建立約４００億美元的ＭＲＥＬ

債，再融資成本約為數十億美元，他認為，再融資成本是極端情況，原本集團的ＭＲＥＬ債將於

未來兩至三年內到期，若金管局能給予匯豐亞洲過渡期或寬限期，將極大減少甚至避免ＭＲＥＬ

的再融資成本。

黃勇又提到，平保對匯控在５個方面感擔憂，包括擔心加息周期將完，匯控業績利好因素可

能到尾聲，又指匯控和匯豐亞洲業績大幅落後同業，管理層對ＲｏＴＥ及成本目標不及同業進取

。此外，匯控管理層未能從根本上解決關鍵業務模式面臨的挑戰，包括本地化能力偏弱和地緣政

治風險加劇等，並指集團將匯豐亞洲的分紅與所需資本，用以支持回報相對較低的非亞洲業務。



＊匯控反對分拆，憂損害股東價值＊



匯控其後發聲明表示，去年和今年與平保進行了廣泛的高層接觸，包括集團主席、行政總裁

等進行了約２０次會議，但雙方在一些問題上仍然存在分歧，稱平安建議對匯控亞太區業務進行

結構性改革，將大大削弱匯控的國際業務模式，導致收益、回報、股息和股東價值受到實質性蠶

蝕，匯控不能夠支持或向股東推薦平安的提議。

匯控表示，以開放的態度，評估改變亞太區業務結構的選項，過程中仔細研究由第三方提出

針對財務、法律及會計方面的分析及建議。匯豐已經充分考慮各選項的利弊，而相關結論亦多次

透過會面和書面，跟平保討論。匯控與平保多次的溝通當中，體會到雙方就多個事項上和而不同

。

匯控又稱，集團致力於確保股東分享業績改善帶來的好處。已將今明兩年派息率定為５０％

，並有信心每股股息可恢復至疫情前的水平。匯控亦將考慮在２０２４年派發每股２１美仙的特

別股息，但仍有待完成出售加拿大業務後方能落實。



＊挪威主權基金投資者承諾在股東會支持匯控＊



另外，有消息指匯控主席杜嘉祺（Ｍａｒｋ Ｔｕｃｋｅｒ）在最近數周與主要股東就此作

討論，包括挪威主權基金的投資者承諾在股東會支持匯控，其他主要股東則關注分拆匯控會否影

響其業務經營，如美元結算及貨幣業務。其他主要股東包括貝萊德（Ｂｌａｃｋ Ｒｏｃｋ）及

道富銀行（Ｓｔａｔｅ Ｓｔｒｅｅｔ Ｃｏｒｐ）則拒絕作出評論。

股東顧問Ｇｌａｓｓ Ｌｅｗｉｓ建議匯豐控股投資者反對呂宇健（Ｋｅｎ Ｌｕｉ）的香

港小股東團體提出的兩項提議，稱分拆匯豐和修改股息政策的要求「不符合股東利益」。

（ｂｎ）

