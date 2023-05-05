《本港樓市》ＩＭＦ：若炒賣風險減退，港府可分階段取消辣招

《經濟通通訊社５日專訊》國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）有關香港的第四條磋商訪問初步結

論提到，香港樓市在２０２２年有所回調，進一步的調整仍可能對經濟構成風險，認為現有的宏

觀審慎措施已緩減金融穩定風險，有助遏抑一旦發生違約時，可能導致的銀行不良貸款及信貸損

失。然而，按揭貸款利率上升，樓市進一步調整，或會帶來更沉重的償債負擔及負財富效應，遏

抑私人消費。

ＩＭＦ歡迎現屆政府採取更協調的策略增加房屋及住宅土地供應，包括物色土地及簡化法定

與行政程序，建議當局可透過財政措施以鼓勵更有效地運用現有房屋。

ＩＭＦ認為，應維持樓市相關的宏觀審慎監管措施，但在樓市受壓時作出調整。隨著經濟活

動正常化及邊境重開，當局應審慎監察永久性居民及非永久性居民炒賣所產生的系統性風險。

ＩＭＦ建議，若有關風險減退，當局可分階段取消買家印花稅及新住宅印花稅。

另外，ＩＭＦ指出，由於銀行貸款以外可能有其他金融穩定風險，因此採取更全面的跨界別

方法來監察與中國內地相關的風險承擔，對確保能夠偵測及管理風險非常重要。金管局應繼續投

入監管資源，確保銀行對中國內地房地產業受壓及疫情期間經濟活動疲弱所帶來的風險，進行適

當的風險管理。（ａｃ）

