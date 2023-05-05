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05/05/2023 16:42

《小傳日記》淄博燒烤大熱食乜菇？炒金菇定炒金菇概念股？

　　《小傳日記》多得一本「小紅書」，好多無乜人知嘅嘢好快就可以一下子瘋傳成個神州，就
好似啱啱個五一，有唔知邊位同胞分享咗半山有條麥當勞道，於是就有唔少來玩嘅同胞特登去到
麥當勞道、攞住一包二包麥記外賣嚟打咭，成功自行開拓新景點。
　　小紅書威力可能比起連登更強，主要當然係受眾更加多。好似３、４月嗰陣，神州忽然興起
去山東淄博食串燒，於是成個４月，「淄博燒烤」就成為咗流量密碼，個個都爭住打咭。據淄博
市官方數據，３月以來淄博火車站日均旅客人次達到兩萬以上，連續五次打破兩年幾三年以來嘅
單日往返客量最高紀錄。
　　有人就回顧返，其實淄博呢種燒烤無乜特別之處，係神州境內到處可見嘅串燒方法，所以好
大程度上，淄博燒烤爆紅就係流量堆砌而成嘅產物，反正就係多咗一個潮流，令到呢個二線城市
忽然走入大眾嘅眼內。
　　有熱潮就自然有股炒！講得「圍爐」通常諗起就有啤酒股應該就係最關事，不過Ａ場對於概
念股有更犀利同仔細嘅分法，有神州券商就統計咗，因為呢次淄博燒烤熱潮，有可能令到金菇都
好賣咗，於是就發掘咗一堆「金菇概念股」！其中包括眾興菌業（深：００２７７２）、雪榕生
物（滬：３００５１１）同萬辰生物（滬：３００９７２）等等，都係淄博燒烤爆紅之後就炒起
咗，其中眾興菌業更加喺４月連續兩日漲停！券商分析，眾興菌業係生產食用菇菌嘅龍頭企業之
一，喺全國各地都建立咗生產基地，２０２２年金菇嘅收入佔總營收嘅５４巴仙。
　　雖然唔知淄博燒烤仲會紅得幾耐，不過宏觀啲睇金菇概念股都算係內需概念之一，咁多人特
登走到去山東ＢＢＱ，即係都肯使錢玩，相信其他旅遊概念股之後都會受惠，請請！
　
＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文
只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議
及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經
濟通》、編者及作者無關。

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