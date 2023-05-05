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05/05/2023 19:39

【滙控ＡＧＭ】祈耀年重申呼籲股東反對滙控分拆決議案

　　《經濟通通訊社５日專訊》滙控（００００５）早前提及，在出售加拿?銀行業務後將派發
２１美仙特別息，滙控行政總裁祈耀年在出席滙控２０２３年度股東周年大會時表示，當出售加
拿大業務的交易完成時，除了派發上述特息外，集團會決定保留當中的多少收益以及向股東透過
回購的方式回饋股東，並強調與加拿大業務有關的特別股息和任何額外回購將超出集團正常的股
息和回購計劃。
　　他表示，過去一直受到股東批評其部分業務的表現不佳，拖累過去三年集團在香港及英國的
業務表現，集團正努力解決相關問題，而在過去三年中，集團國際業務的收入每年也在增長，集
團亦正在內地、印度和新加坡建立強大的財富管理業務，又對集團未來充滿信心，因集團擁有良
好的增長平台、強大的資產負債表以及多元化的收入等，而集團亦具有全球聯通性及多樣性，能
進入表現良好增長及具回報潛力的市場。
　　對於第１７項決議案，即是有關滙控分拆，他認為，集團早前所作的分析亦表明相關選項將
會破壞價值，及把股東的股息置於風險，相關結論並沒有改變。對於第１８項決議案，即是有關
股息政策，他指出，不認為把股息固定在一定水平在財務上是明智以及審慎的，特別是對於滙豐
銀行這樣在英國、香港和全球金融體系具有系統重要性的銀行而言，派息比率是一種更加平衡的
方法，可以使股息與利潤保持一致。
　　他重申，呼籲股東投票反對第１６項、第１７項以及第１８項決議案。（ｂｎ）

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