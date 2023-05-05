【滙控ＡＧＭ】杜嘉祺：分拆將嚴重破壞股東價值，令股息面臨風險

《經濟通通訊社５日專訊》匯控（００００５）２０２３年股東周年大會於香港時間傍晚６

時在英國伯明翰舉行，匯控主席杜嘉祺（Ｍａｒｋ Ｔｕｃｋｅｒ）、行政總裁祈耀年輪流發言

，多次遭在場股東高聲發言打斷，更有人唱歌抗議，在場工作人員將相關股東逐離會場。

杜嘉祺在股東周年大會上表示，通脹正影響著全球銀行業，特別是最近有美國銀行例閉等問

題，普遍銀行股價亦受壓，但認為上述銀行的情況並不代表銀行業現時正存有系統性風險，又指

匯豐銀行擁有強大的資產負債表及良好的盈利能力等，對集團應對不確定性的能力充滿信心。

對於第１７項決議案，即是有關匯控分拆，他指出，去年董事會已深入考慮了各種架構重組

選項，並得出結論為相關選項將嚴重破壞股東的價值，並使股息面臨風險，並指出集團是一家服

務於東西方的全球性銀行，若集團不再擁有客戶所重視的聯繫性，重組或分拆將意味著集團將失

去這方面的收入，並且會在多年內產生巨大的成本以及執行風險。

對於第１８項決議案，即是有關股息政策，他表示，無論對銀行或一般企業來說，固定派息

都不是審慎的財務管理策略，集團已經通過其股息支付提供有吸引力的回報，又指集團需要投資

於未來所需，董事會亦需要考慮到集團的財務業務，認為目前的戰略正在生效，它亦正在改善集

團的業績並增加派息，認為不應該將股息置於風險之中。（ｂｎ）

