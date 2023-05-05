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05/05/2023 16:16

恒指高收１００點報２００４９，碧桂園收升６％，海爾智家跌５％

　　《經濟通通訊社５日專訊》蘋果公司公布第二季財報，銷售超過華爾街預期，ｉＰｈｏｎｅ
在行業逆風下表現優於預期。蘋果銷售額下滑２﹒５％至９４８億美元，但高於市場預期的
９２６億美元。另外，歐洲央行一如預料，加息２５基點。
　　美國地區銀行再陷拋售潮，牽連美股整體氣氛，各大股指周四（４日）全線下挫。道指收跌
２８６點；標普５００收跌２９點；納指收跌５８點。
　　港股上升，恒生指數全日收報２００４９，升１００點或０﹒５％，主板成交９８２﹒７５
億元。恒生中國企業指數報６７９７，升７８點或１﹒１８％。恒生科技指數報３８９５，升
３９點或１﹒０３％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、建設銀行（００９３９）及中國平安
（０２３１８）；騰訊控股收報３４２﹒８元，升５元或１﹒４８％，成交５０﹒８億元；建設
銀行收報５﹒４３元，升０﹒０７元或１﹒３１％，成交４４﹒２８億元；中國平安收報
６０﹒０５元，升０﹒８元或１﹒３５％，成交３１﹒４億元。國指三大成交股份依次為騰訊控
股、建設銀行及中國平安。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）
及美團（０３６９０）；阿里巴巴－ＳＷ收報８１﹒６５元，升０﹒９５元或１﹒１８％，成交
２７﹒５１億元；美團收報１３５﹒６元，升３﹒６元或２﹒７３％，成交２５﹒７７億元。
　　碧桂園（０２００７）收升５﹒５３％，報２﹒１元，該股成交約１﹒７９億股，涉資
３﹒７５億元，盤中高見２﹒１４元，最低見１﹒９９元；恒隆地產（００１０１）升
４﹒２４％，收報１４﹒２６元；百度（０９８８８）升３﹒８２％，收報１１９﹒７元；中海
外（００６８８）升３﹒２６％，收報２０﹒３元；碧桂園服務（０６０９８）升３﹒２４％，
收報１２﹒１元；阿里健康（００２４１）升３﹒１８％，收報５﹒５１元。
　　另外，海爾智家（０６６９０）現價跌４﹒９１％，報２４﹒２元，該股成交約１１９８萬
股，涉資２﹒９１億元，盤中高見２５﹒８元，最低見２３﹒８５元；友邦（０１２９９）跌
３﹒４３％，報８１﹒５５元。（ｋｙ）

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